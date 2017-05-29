Дело о банкротстве Переяславского молокозавода разбирается в краевом арбитражном суде

Хабаровск, 29 мая, AmurMedia.

Дело о признании несостоятельным (банкротом) ЗАО «Переяславский молочный завод» разбирается в арбитражном суде Хабаровского края. Основанием для иска стал долг в 3,75 млн рублей молокозавода строительной фирме за ремонт помещений, произведенный в 2014 году, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на картотеку арбитражного суда.

В начале февраля текущего года ООО «Согласие» обратилось в арбитражный суд Хабаровского края с просьбой взыскать с ЗАО Переяславский молочный завод 3,75 млн рублей согласно договору переуступки права требования долга молокозавода строительной компании ООО «СтойГрупп».

В 2013 и 2014 годах ЗАО «Переяславский молочный завод» и ООО «СтойГрупп» заключили договор на проведение строительных работ. Согласно договоренности, был проведен ремонт творожного цеха, помещения для водителей, ремонт фасада цеха розлива воды, а также выполнено строительство складского помещения и нескольких каркасных сооружений на территории завода. Общая стоимость работ согласно смете составила 3,37 млн рублей. Не дождавшись оплаты от заказчика, ООО «СтойГрупп» передало требования по уплате долга ООО «Согласие» по договору цессии, а ООО «Согласие» в свою очередь обратилось с исковым заявлением в суд.

Как отмечается в материалах судебного заседания, представители молокозавода не сочли нужным явиться на судебное заседание, но при этом заявили ходатайство о просьбе рассмотрения дела в их отсутствие и признали существование долга перед ООО «СтройГрупп». Суд рассмотрел дело и принял решение взыскать с ЗАО «ПМЗ» долг в 3,37 млн рублей и проценты по нему в сумме 382,6 тысяч рублей.

Несмотря на судебное решение, ЗАО «ПМЗ» выплатить долг не спешил и подал апелляцию. Согласно действующему законодательству, наличие долга свыше 300 тысяч рублей, не уплачиваемого в течение нескольких месяцев дает кредитору право требовать в суде признать должника банкротом. Чем и воспользовалось ООО «Согласие», обратившись в арбитражный суд с таким иском в апреле 2017 года.

Но так как ввиду поданной ЗАО «ПМЗ» апелляции постановление суда о взыскании долга в законную силу еще не вступило, иску о признании Переяславского молокозавода ход не дан. Истцу было предложено обратиться в суд позднее.