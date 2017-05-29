Две управкомпании оштрафовали за ненадлежащее содержание домов

В ходе проведенных специалистами ведомства проверок в работе обеих организаций выявлены серьезные нарушения.

Так, установлено, что балконные плиты нескольких квартир в доме № 134 по улице Еременко в Краснооктябрьском районе Волгограда имеют значительные повреждения. Общедомовые приборы учета тепловой энергии, в домах № 3 по улице Депутатской и № 130 по улице Еременко, не были введены в эксплуатацию к началу отопительного сезона. Вышедшее из строя аналогичное оборудование в доме № 12 по улице Титова не было отремонтировано. По данным фактам в отношении руководителя ООО «Управление жилищным фондом Краснооктябрьского района» составлен административный протокол и назначен штраф в размере 25 тысяч рублей.

Поводом для обращения жильцов дома № 6 в поселке Пионерском р.п. Светлый Яр в инспекцию Госжилнадзора стали также ненадлежащее техническое состояние балконов и бездействие управкомпании. Проверка показала, что в семи квартирах дома сильно повреждены балконные плиты: разрушен защитный слой бетона, конструкция крошится, оголилась арматура. В результате в отношении ООО «УО «Южное» составлен протокол об административном правонарушении, назначен штраф в размере 125 тысяч рублей.

Специалисты Госжилнадзора продолжают проверку управляющих компаний, работа которых вызывает нарекания со стороны жильцов.