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15:08 (мск), источник: РИАЦ

Две управкомпании оштрафовали за ненадлежащее содержание домов

Инспекция Государственного жилищного надзора Волгоградской области оштрафовала ООО «Управление жилищными фондом Краснооктябрьского района» и ООО «УО «Южное» за ненадлежащее содержание домов.

В ходе проведенных специалистами ведомства проверок в работе обеих организаций выявлены серьезные нарушения.

Так, установлено, что балконные плиты нескольких квартир в доме № 134 по улице Еременко в Краснооктябрьском районе Волгограда имеют значительные повреждения. Общедомовые приборы учета тепловой энергии, в домах № 3 по улице Депутатской и № 130 по улице Еременко, не были введены в эксплуатацию к началу отопительного сезона. Вышедшее из строя аналогичное оборудование в доме № 12 по улице Титова не было отремонтировано. По данным фактам в отношении руководителя ООО «Управление жилищным фондом Краснооктябрьского района» составлен административный протокол и назначен штраф в размере 25 тысяч рублей.

Поводом для обращения жильцов дома № 6 в поселке Пионерском р.п. Светлый Яр в инспекцию Госжилнадзора стали также ненадлежащее техническое состояние балконов и бездействие управкомпании. Проверка показала, что в семи квартирах дома сильно повреждены балконные плиты: разрушен защитный слой бетона, конструкция крошится, оголилась арматура. В результате в отношении ООО «УО «Южное» составлен протокол об административном правонарушении, назначен штраф в размере 125 тысяч рублей.

Специалисты Госжилнадзора продолжают проверку управляющих компаний, работа которых вызывает нарекания со стороны жильцов.

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