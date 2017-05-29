Заявки на право реконструкции перехода у цирка в Воронеже подали 2 компании

Конкурсная комиссия опубликовала протокол вскрытия конвертов с заявками в пятницу, 26 мая. Потенциальные инвесторы должны предоставить в мэрию конкурсные предложения до 28 августа. Итоги конкурса подведут 7 сентября, после чего городские власти заключат с победителем концессионное соглашение. На разработку проектно-сметной документации инвестору дается полгода.

Срок действия концессии — 20 лет, размер ежегодной платы — 6,6 млн рублей, говорится в конкурсной документации. По условиям соглашения, в первые три года инвестор должен вложить в благоустройство подземного перехода почти 61 млн рублей.

Мэрия объявила о планах передать инвестору подземный переход на пересечении улиц Кирова и 20 лет Октября в начале 2016 года, но начала поиск концессионера только в апреле 2017 года.