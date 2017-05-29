Нижегородская администрация переносит первые конкурсы по новым частным маршрутам на конец июня

Журналисты попросили Белова прокомментировать отказ администрации от иска к УФАСу, выдавшего мэрии предписание о незаконности отмены 31 частного маршрута.

«Недочеты, на которые указывал нам УФАС, мы устранили, предмет спора ушёл», — рассказал Белов. Он также добавил, что первые конкурсы на новые маршруты планируется провести в конце июня (ранее сообщалось, что торги будут назначены на май, затем — на начало июня — прим. НИА «Нижний Новгород»).

Напомним, что Дума Нижнего Новгорода перенесла рассмотрение вопроса о новой маршрутной сети на июнь 2017 года. Председатель комиссии Гордумы Алексей Гойхман, отвечая на претензии к разработанной маршрутной сети, сообщал, что «до июньского заседания Думы ни один конкурс отыгран не будет». Как сообщалось ранее, в 2017 году в Нижнем Новгороде изменяется сеть муниципальных маршрутов, в том числе пять из них планируется отменить (предварительный список изменённых маршрутов).