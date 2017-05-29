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11:35 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородская администрация переносит первые конкурсы по новым частным маршрутам на конец июня

Нижегородская администрация переносит первые конкурсы по новым частным маршрутам на конец июня 2017 года. Об этом журналистам сообщил сити-менеджер Сергей Белов после оперативного совещания 29 мая.

Журналисты попросили Белова прокомментировать отказ администрации от иска к УФАСу, выдавшего мэрии предписание о незаконности отмены 31 частного маршрута.

«Недочеты, на которые указывал нам УФАС, мы устранили, предмет спора ушёл», — рассказал Белов. Он также добавил, что первые конкурсы на новые маршруты планируется провести в конце июня (ранее сообщалось, что торги будут назначены на май, затем — на начало июня — прим. НИА «Нижний Новгород»).

Напомним, что Дума Нижнего Новгорода перенесла рассмотрение вопроса о новой маршрутной сети на июнь 2017 года. Председатель комиссии Гордумы Алексей Гойхман, отвечая на претензии к разработанной маршрутной сети, сообщал, что «до июньского заседания Думы ни один конкурс отыгран не будет». Как сообщалось ранее, в 2017 году в Нижнем Новгороде изменяется сеть муниципальных маршрутов, в том числе пять из них планируется отменить (предварительный список изменённых маршрутов).

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