АСВ подало 206 исков по делу о банкротстве омского Мираф-Банка

Для взыскания ссудной задолженности АО «Мираф-Банк» «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) к 1 мая 2017 года подало в суды 206 исков на общую сумму 3,174 млрд руб. Об этом говорится в сообщении АСВ о ходе процедуры банкротства в омском банке.

Сообщение размещено на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве. Согласно документу, пока удовлетворено в полном объеме 83 исковых заявления на общую сумму 868,88 млн руб. Частично — еще четыре на 44,23 млн руб.

«По состоянию на 1 мая 2017 года на выплаты кредиторам первой очереди, включенным в реестр требований кредиторов, направлены денежные средства в размере 154 936 тыс. руб., что составляет 5,39% суммы установленных требований указанных кредиторов», — говорится в документе.

Размер неудовлетворенных требований кредиторов к этой дате составлял 4,026 млрд руб.

Арбитражный суд Омской области объявил АО «Мираф-Банк» банкротом в феврале 2016 года. Функции конкурсного управляющего банком возложены на АСВ. Отчет агентства в арбитраже назначен на 2 августа 2017 года.