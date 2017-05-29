Мелкие магазины и кафе выведены из-под санитарного контроля

Мелкие магазины (площадью менее 50 кв. м), кафе (менее 50 мест), парикмахерские, салоны красоты, бани и сауны больше не подлежат плановым санитарным проверкам. Об этом сообщает tengrinews.kz со ссылкой на главного санврача РК Жандарбека Бекшина.

Отныне указанные заведения считаются объектами незначительной эпидемиологической значимости.



По словам Бекшина, в будущем список таких объектов пополнят и гипермаркеты. Вместо пунктов конечной реализации товаров и услуг санэпидемслужба теперь будет усиленно проверять склады.