Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Представитель Бузовой опроверг слухи о ее уходе из «Дома 2»
Евродепутатов возмутили требования Порошенко про Крым и Донбасс
Порошенко: Москва демонстрирует свою готовность нанести удар
Криштиану Роналду показал беременную возлюбленную
Какие юбки вошли в моду этим летом
Трамп усыпил министра торговли речью о важности торговли Уилбур Росс сидел в одном ряду с дочерью президента США Иванкой
Фильм Сергея Лозницы освистали в Каннах
«Первый канал» оштрафуют за песню «Темная ночь» в шоу «Голос»
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Украинский радикал: мы осложним работу российских предприятий
СМИ: Ту-160 залпом может снести десяток штатов США
Собчак блеснула на вечере вместе с голливудскими звездами (фото)
Рената Литвинова удивила фанатов брюками с заниженной проймой
СМИ узнали, о чем Китай предупредил Соединенные Штаты Америки
США умеют вызывать аномальную жару в РФ – эксперт
Штраф «за красный»: тип светофора не имеет значения
Lotus перейдет под контроль китайцев
Фоторепортажи
10Последний звонок-2017 в России
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
8«Суперлюди» Японии
20Крепостные стены XXI века
12:51 (мск), источник: 365info.kz

Мелкие магазины и кафе выведены из-под санитарного контроля

Отныне санэпидемслужба будет инспектировать их только в случае жалоб от потребителей.

Источник: 365info.kz

Мелкие магазины (площадью менее 50 кв. м), кафе (менее 50 мест), парикмахерские, салоны красоты, бани и сауны больше не подлежат плановым санитарным проверкам. Об этом сообщает tengrinews.kz со ссылкой на главного санврача РК Жандарбека Бекшина.

Отныне указанные заведения считаются объектами незначительной эпидемиологической значимости.

По словам Бекшина, в будущем список таких объектов пополнят и гипермаркеты. Вместо пунктов конечной реализации товаров и услуг санэпидемслужба теперь будет усиленно проверять склады.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Молодые девушки из Шымкента вытесняют с «панели» узбечек
Выпускники 2017 года напишут свой первый ЕГЭ
Источник: Совфед одобрил кандидатуру Небензи постпредом при ООН
Дерипаска назвал ложной статью NYT о показаниях конгрессу США
СБУ проводит проверки в офисах «Яндекса» в Киеве и Одессе
В МИД сообщили, как РФ ответит на высылку дипломатов из Эстонии
Матвиенко проверила телефон экстренных служб в ходе заседания
Алишер Усманов пообещал приз автору стикеров о нем
Спорт
Месси в четвертый раз в карьере стал обладателем «Золотой бутсы» 29-летний аргентинец в завершившемся чемпионате Испании забил 37 голов
Авто
АВТОВАЗ показал публике модель, которая называется УРА На подмосковном форуме «День передовых технологий правоохранительных органов» автогигант презентовал багги для Росгвардии
Hi-Tech
Видео: на Финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На Финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
Шестилетний «Брюс Ли» покорил зрителей шоу «Лучше всех!» Кыргызстанец Нурмухамед Ташмаматов стал гостем шоу Максима Галкина на «Первом канале»
Недвижимость
Хочу продать квартиру – как узнать, сколько она стоит?
Москвичи активно продают жилье в идущих под снос домах
Итальянцы построят в России дома по принципу «Лего»
Названы районы с готовым жильем для переселения москвичей
Леди
Какие юбки в моде этим летом Мы выбрали 8 самых актуальных моделей сезона. Заглядываем в шкафы и перетряхиваем гардероб!
Дети
Анджелину Джоли осудили за «неприличный вид» в детском парке Актриса «забыла» надеть в Диснейлэнд нижнее белье.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь