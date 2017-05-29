Власти Новосибирска опубликовали официальные данные о безработице, информация предоставлена пресс-службой Министерства труда по Новосибирской области.

В прошлом году на аналогичную дату безработными являлись 18,1 тыс. человек, уровень официальной безработицы был 1,3%. В этом году за помощью к властям всех уровней содействием в поиске работы обратились 41,3 тыс. человек.

«3219 работников уволились из организаций области в связи с сокращением, что соответствует аналогичному периоду прошлого года», — рассказали представители Минтруда.

С теми работниками, которых предупредили о грядущих сокращениях, сотрудники службы занятости региона ведут работу, которая поможет в дальнейшем найти новое рабочее место. Кроме того, вакансии можно найти на Rabotavia.ru/Новосибирск/

В настоящее время организуются предувольнительные консультации, ярмарки вакансий, осуществляется информирование о ситуации на рынке труда, об имеющихся вакансиях, о возможностях участия в мероприятиях содействия занятости населения.

«При проведении предувольнительных консультаций особое внимание уделяется вопросам законодательства о труде и занятости, включая правовые аспекты высвобождения. При обращении в учреждения занятости населения ведется индивидуальная работа с каждым гражданином по подбору подходящей работы, — добавили представители Минтруда.

По направлениям центров занятости населения трудоустроены 26,9 тыс. человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число трудоустроенных увеличилось на 24,8%.

На обучение профессиям, востребованным на рынке труда, направлен 2371 безработный гражданин. В качестве будущих профессий они выбрали такие, как электрогазосварщик, повар, водитель погрузчика, парикмахер и другие.

В 2017 году работодателями в государственную службу занятости заявлено 78,8 тыс. вакансий, что больше аналогичного периода прошлого года на 9%.

На 26 мая 2017 года заявленная предприятиями и организациями потребность в работниках составляет 33 тыс. человек, что больше аналогичного периода прошлого года на 10,6%.