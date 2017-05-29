Дорогу в Азовском районе реконструируют за 30,9 млн рублей
Дорогу в селе Кулешовка Азовского района Ростовской области реконструируют за 30,9 млн рублей.
Дорогу в селе Кулешовка Азовского района Ростовской области реконструируют за 30,9 млн рублей.
Согласно информации из официальных источников, реконструкция дороги по улице Первомайской в селе Кулешовка включена в план работ на 2017 год по итогам голосования местных жителей на сайте проекта Общероссийского народного фронта «Карта убитых дорог».
Дорогу реконструируют за счет экономии средств дорожного фонда, полученной в результате проведенных торгов. На 2,6 км грунтовое покрытие заменят асфальт.
В 2018 году в селе планируется капитально отремонтировать участок дороги по переулку Матросова и улице Пролетарской. Стоимость работ составит 34,3 млн рублей.
В 2017 году на дорожное хозяйство Азовского района в областном бюджете предусмотрено 266,5 млн рублей, что почти в два раза больше, чем в прошлом году.