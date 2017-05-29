Воронежские и немецкие предприниматели договорились о поставках технологий

Представители 25 компаний, работающих в сферах высоких технологий, молочного животноводства и переработки, промышленного производства, прибыли из Германии на проходящий с 24 по 27 мая в Воронеже российско-немецкий форум для переговоров о сотрудничестве с местными организациями и предприятиями. В пятницу в официальной части бизнес-форума принял участие губернатор области Алексей Гордеев.

«За последние 25 лет, когда Россия начала строить рыночную экономику, именно немецкий бизнес, немецкие партнеры привнесли много полезного в российскую экономику… У нас присутствуют на рынке крупнейшие известные немецкие компании, много представителей малого и среднего бизнеса. И, конечно, нам нужно постараться все восстановить и использовать взаимный потенциал, собственно говоря, в этом и обоюдное желание бизнеса», — сказал губернатор.

Гордеев добавил, что по итогам визита немецкой делегации в Воронежскую область уже есть ряд договоренностей между воронежскими и немецкими предпринимателями.

«Ряд компаний, познакомившись друг с другом, уже договорились о поставках оборудования и технологий. Хотя это первый, ознакомительный этап, но уже есть практические результаты. Мы определились, чтобы это работало на регулярной основе, и круг представителей бизнеса расширялся как со стороны Германии, так и со стороны Воронежской области. Мы видим, что это получится, и здесь именно стремление предпринимателей, а дело власти — все это поддержать», — сказал Гордеев.

Подводя итоги бизнес-форума, глава региона отметил общее желание воронежских и немецких предпринимателей налаживать взаимовыгодное сотрудничество.

«Мы сегодня можем констатировать, что представители воронежского бизнеса и в целом российского бизнеса желают как можно быстрее восстановить партнерские отношения с бизнесом Европы и Германии в первую очередь. Мы сегодня говорили о том, как интенсифицировать наши отношения, чтобы представители немецкого бизнеса действовали в Воронежской области, как у себя дома, понимая наши законы и опираясь на надежных партнеров», — отметил губернатор.