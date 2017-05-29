Росстат назвал число безработных омичей

Согласно опубликованным им цифрам, в Омске рынок труда находится не на самом низком уровне, как это уже стало модным думать.

Так, из более чем миллиона работоспособных омичей безработными являются лишь 74,5 тысячи. При этом уровень занятости в городе составляет 63,6%, когда безработица всего лишь 7,3%.

По сравнению с другими городами Сибири Омск оказался на достойном уровне — так, уровень занятости выше, чем в нашем регионе, оказался лишь в Новосибирской области, Красноярском крае и Хакасии. А уровень безработицы ниже только в той же Хакасии, Алтайском и Красноярском краях и Новосибирске.