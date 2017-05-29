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13:42 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбуржцам отключат горячую воду

Из-за опрессовок.

Источник: УралИнформБюро

29 мая — 1 июня жители Екатеринбурга и Верхней Пышмы из-за опрессовок останутся без горячей воды.

Как пояснили «Уралинформбюро» в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании, с 23.00 сегодняшнего дня до 7.00 завтрашнего пройдут гидравлические испытания магистральных и распределительных трубопроводов. 31 мая — 1 июня (с 0.00 до 6.00) специалисты будут проверять обратные магистральные трубопроводы.

Стоит отметить, что в этом году опрессовки пройдут в два этапа. Второй намечен на середину июля (с 23.00 10 числа до 07.00 11 числа, а также 12 — 13 числа с 0.00 до 6.00).

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