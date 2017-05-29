Китай готов купить в Омской области урожай зерна 2017 года

Губернатор Омской области Виктор Назазаров заявил, что посевная в Омской области подходит к концу. Сегодня он побывал на полях опытно-производственного хозяйства «Омское» и оценил ход работ.

Как выяснилось, в этом ОПХ посевная подходит к концу, впрочем, работы завершаются уже во всем регионе, и в северных, и в южных областях. Так, по данным Минсельхозпрода на конец мая, в Омской области уже засеяно 86% пахотных земель, все работы планируется завершить в течение недели.

Виктор Назаров, губернатор Омской области:

— Посевная кампания в регионе подходит к завершению, 86 процентов пахотных земель уже засеяно. Этот вид полевых работ с учётом погодных условий — суховеев, сильных ветров — необходимо завершить в ближайшие дни, пока почва сохранила остатки влаги, чтобы получить достойный урожай.

Пашня в этом году увеличена в регионе ещё на 10 тысяч гектаров. При этом хозяйства Омской области приобрели в полтора раза больше минеральных удобрений, чем в прошлом году. Из них 70% уже внесены в почву. кроме того, в этом году засеяно больше элитных семян, поэтому аграрии ожидают увеличения урожайности.

Уже сейчас можно видеть поля озимой пшеницы, на которых ожидается урожай к концу лета, причем прогнозируется урожайность более 40 центнеров с гектара.

Виктор Назаров, губернатор Омской области:

— У нас есть потенциал для роста, поэтому будем постепенно поднимать планку объёма урожая до 4 миллионов тонн зерна. Эта задача выполнима, если грамотно работать с землёй, соблюдать технологии и обновлять посевные сорта.

В настоящий момент в регионе ведется активная селекционная работа. Сибирское НИИ сельского хозяйства на базе совместно ОПХ «Омский» и на других экспериментально-промышленных площадках производит 10−12 тысяч тонн семян элитных сортов. В этом году в Омскую область не ввезено ни одного килограмма импортных семян — весь семенной фонд сформирован отечественными производителями. При этом производимые в Омской области семена активно продаются еще в 13 регионов страны и соседний Казахстан.

Кстати, аграрии надеются, что никаких проблем с рынком сбыта не будет. Желающих купить омское зерно достаточно, причем значительные объемы уйдут за границу. Так, одним из основных потребителей станет Китай. Условия экспорта в эту страну уже обсуждались с представителями КНР.