В мэрии рассказали, где в Калининграде летом будут ремонтировать теплосети

В этом году ремонт пройдет на трубопроводах, снабжающих тепло жилые дома и социальные объекты:

1. Участок теплосети длиной 445 м на ул. Мусоргского — Калужской. Труба подаёт тепло к детскому саду № 102, поликлинике Ленинградского района, Центру по профилактике и борьбе со СПИДом.

2. Участок теплосети длиной 215 м в районе ул. А. Невского, Дадаева и Артиллерийской. Получатели тепла: школа № 33, главные корпуса БФУ им. И. Канта, детский сад № 123.

3. Участок теплосети в районе ул. Красной (150 метров). Магистраль подводит тепло к обоим корпусам областного Дома ветеранов.