Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Депп и еще 7 актеров — секс-символов, которые нас разочаровали
Евродепутатов возмутили требования Порошенко про Крым и Донбасс
Линкявичус: разговоры об отмене санкций против РФ преждевременны
Стефания Маликова пожаловалась на испорченный последний звонок
Собчак блеснула на вечере вместе с голливудскими звездами (фото)
Сдали бы вы ЕГЭ по географии?Даже если вам в этом году не придется дрожать на экзаменах, поддержите своих друзей или родных — пройдите тест сами!
От Ходченковой до Хайек: звезды на юбилее Каннского фестиваля
Представитель Бузовой опроверг слухи о ее уходе из «Дома 2»
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
2000 бойцов спецназа ФСБ переброшены в Крым – СМИ
СМИ: Ту-160 залпом может снести десяток штатов США
Собчак блеснула на вечере вместе с голливудскими звездами (фото)
Рената Литвинова удивила фанатов брюками с заниженной проймой
"Унижение красотой": Собчак высказалась о внешности Шейк
СМИ: Ту-160 залпом может снести десяток штатов США
Супервнедорожник за 1,5 миллиона: рецепт и очень жесткий тест
BMW показала мотоцикл с выдвигающимся сиденьем
Фоторепортажи
10В тени красоты
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
20Крепостные стены XXI века
14:02 (мск), источник: УНИАН

Зарплатные долги в Украине выросли до 2,2 миллиарда

Почти половина долга образована в Луганской (24,5%) и Донецкой (16,3%) областях.

Источник: Reuters

Задолженность по выплате заработной платы в Украине в апреле 2017 года выросла на 5,6% по сравнению с мартом и на 1 мая составила 2,185 миллиарда гривень, сообщила Государственная служба статистики.

Читайте также
Коломойский и Боголюбов будут судиться с Нацбанком и Минфином

По данным Госстата, с начала года задолженность по зарплате выросла на 22%.

По информации ведомства, задолженность перед работниками экономически активных предприятий в апреле выросла на 10,4% — до 1,135 миллиарда гривень.

На начало мая основная доля суммы задолженности экономически активных предприятий приходилась на промышленность (74,6%), транспорт, почтовую и курьерскую деятельность (9,5%). При этом, почти половина долга образована в Луганской (24,5%) и Донецкой (16,3%) областях.

Как сообщал УНИАН, задолженность по выплате заработной платы в Украине в декабре 2016 года уменьшилась на 10,6% по сравнению с ноябрем 2016 года и на 1 января 2017 года составила 1,79 миллиарда гривень.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Обстрел боевиками Красногоровки: системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме
В МИД сообщили, как РФ ответит на высылку дипломатов из Эстонии
Источник: Совфед одобрил кандидатуру Небензи постпредом при ООН
Дерипаска назвал ложной статью NYT о показаниях конгрессу США
«Яндекс» сообщил об обысках в офисах компании на Украине
ЕГЭ-2017 начнется в России экзаменами по географии и информатике
Матвиенко проверила телефон экстренных служб во время заседания
Алишер Усманов пообещал приз автору стикеров о нем
Спорт
Месси в четвертый раз в карьере стал обладателем «Золотой бутсы» 29-летний аргентинец в завершившемся чемпионате Испании забил 37 голов
Авто
АВТОВАЗ показал публике модель, которая называется УРА На подмосковном форуме «День передовых технологий правоохранительных органов» автогигант презентовал багги для Росгвардии
Hi-Tech
Видео: на Финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На Финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
Шестилетний «Брюс Ли» покорил зрителей шоу «Лучше всех!» Кыргызстанец Нурмухамед Ташмаматов стал гостем шоу Максима Галкина на «Первом канале»
Недвижимость
Хочу продать квартиру – как узнать, сколько она стоит?
Москвичи активно продают жилье в идущих под снос домах
Итальянцы построят в России дома по принципу «Лего»
Названы районы с готовым жильем для переселения москвичей
Леди
Какие юбки в моде этим летом Мы выбрали 8 самых актуальных моделей сезона. Заглядываем в шкафы и перетряхиваем гардероб!
Дети
Анджелину Джоли осудили за «неприличный вид» в детском парке Актриса «забыла» надеть в Диснейлэнд нижнее белье.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь