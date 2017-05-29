Власти: строительство в Тихой бухте остановлено, застройщик предупрежден о последствиях
ФЕОДОСИЯ, 29 май — РИА Новости (Крым). Строительство
ФЕОДОСИЯ, 29 май — РИА Новости (Крым). Строительство
«В настоящее время это строительство остановлено, но, тем не менее, жители не утихают», — проинформировал Содель.
В свою очередь глава администрации Феодосии Станислав Крысин отметил, что заказчик данного строительства проинформирован об ответственности, которую он понесет в случае возобновления работ.
«Я приглашал сюда застройщика, еще раз предупредил его о недопустимости строительства в Тихой бухте, тем более что декларация о строительстве аннулирована, она недействительна. Договор аренды земельного участка заканчивается в августе 2017 года, и уверяю вас, он не будет продлен. О последствиях в случае невыполнения распоряжения руководства города собственник предупрежден», — заверил Крысин.
Градоначальник также призвал представителей общественности продолжать оказывать помощь местным властям по мониторингу ситуации с данным строительством.
«Общественность, пожалуйста, помогайте, контролируйте. Не дай бог узнаю, что со стороны тех, кто обременен должностными инструкциями, будет
Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в мае этого года у границ
Заказчиком строительства является ООО «Коктебельская сечь». В августе 2007 года Коктебельский поселковый совет утвердил проект землеустройства по передаче в аренду данной фирме земельного участка площадью 2,7 га. Согласно проекту, на этом участке планировалось возвести здание
19 мая на объект выехал представители отдела муниципального контроля администрации Феодосии. По словам первого
В свою очередь руководитель Госстройнадзора РК Нариман Исаев сообщил, что декларация о начале строительства данного объекта была отменена ведомством в 2014 году, поскольку внесенные в нее данные не соответствуют действительности. Таким образом, проводившиеся там работы по строительству трансформаторной подстанции велись незаконно.