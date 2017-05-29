Власти: строительство в Тихой бухте остановлено, застройщик предупрежден о последствиях

«В настоящее время это строительство остановлено, но, тем не менее, жители не утихают», — проинформировал Содель.

В свою очередь глава администрации Феодосии Станислав Крысин отметил, что заказчик данного строительства проинформирован об ответственности, которую он понесет в случае возобновления работ.

«Я приглашал сюда застройщика, еще раз предупредил его о недопустимости строительства в Тихой бухте, тем более что декларация о строительстве аннулирована, она недействительна. Договор аренды земельного участка заканчивается в августе 2017 года, и уверяю вас, он не будет продлен. О последствиях в случае невыполнения распоряжения руководства города собственник предупрежден», — заверил Крысин.

Градоначальник также призвал представителей общественности продолжать оказывать помощь местным властям по мониторингу ситуации с данным строительством.

«Общественность, пожалуйста, помогайте, контролируйте. Не дай бог узнаю, что со стороны тех, кто обременен должностными инструкциями, будет какое-то нарушение моих указаний», — подытожил Крысин.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в мае этого года у границ ландшафтно-рекреационного парка «Тихая бухта» началось возведение трансформаторной подстанции для обслуживания спортивно-оздоровительного комплекса, который планировалось построить на данном земельном участке.

Заказчиком строительства является ООО «Коктебельская сечь». В августе 2007 года Коктебельский поселковый совет утвердил проект землеустройства по передаче в аренду данной фирме земельного участка площадью 2,7 га. Согласно проекту, на этом участке планировалось возвести здание спортивно-оздоровительного комплекса и три девятиэтажных гостиничных комплекса с сопутствующей инфраструктурой.

19 мая на объект выехал представители отдела муниципального контроля администрации Феодосии. По словам первого вице-мэра Матвея Соломатина, установлено, что подготовительные работы осуществляются на основании декларации о начале выполнения строительных работ. При этом все работы были приостановлены на время проверки предоставленных застройщиком документов на предмет законности их получения.

В свою очередь руководитель Госстройнадзора РК Нариман Исаев сообщил, что декларация о начале строительства данного объекта была отменена ведомством в 2014 году, поскольку внесенные в нее данные не соответствуют действительности. Таким образом, проводившиеся там работы по строительству трансформаторной подстанции велись незаконно.