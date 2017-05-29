В Украине скоро появится купюра номиналом в 1000 гривен

В Украине в ближайшее время будет представлена банкнота номиналом 1000 гривен.

Сообщается, что саму банкноту уже отпечатали. Ее, скорее всего, представят, приурочив к какому-то празднику.

По информации, было несколько вариантов оформления банкноты. Какой именно вариант утвердили, пока неизвестно. Скорее всего, на купюре будет изображен академик Владимир Вернадский.

Еще в 2016 году появилась информация о возможности выпуска купюры номиналом 1000 гривен. Представители НБУ подтвердили данную информацию, но сроки введения банкноты и кто будет изображен на банкноте не сообщили.