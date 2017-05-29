В Украине скоро появится купюра номиналом в 1000 гривен
Вскоре в Украине будет представлена купюра номиналом 1000 гривен, скорее всего на банкноте будет изображен академик Владимир Вернадский.
Вскоре в Украине будет представлена купюра номиналом 1000 гривен, скорее всего на банкноте будет изображен академик Владимир Вернадский.
В Украине в ближайшее время будет представлена банкнота номиналом 1000 гривен.
Сообщается, что саму банкноту уже отпечатали. Ее, скорее всего, представят, приурочив к
По информации, было несколько вариантов оформления банкноты. Какой именно вариант утвердили, пока неизвестно. Скорее всего, на купюре будет изображен академик Владимир Вернадский.
Еще в 2016 году появилась информация о возможности выпуска купюры номиналом 1000 гривен. Представители НБУ подтвердили данную информацию, но сроки введения банкноты и кто будет изображен на банкноте не сообщили.