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14:06 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В Украине скоро появится купюра номиналом в 1000 гривен

Вскоре в Украине будет представлена купюра номиналом 1000 гривен, скорее всего на банкноте будет изображен академик Владимир Вернадский.

Источник: Telegraf.com.ua

В Украине в ближайшее время будет представлена банкнота номиналом 1000 гривен.

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Сообщается, что саму банкноту уже отпечатали. Ее, скорее всего, представят, приурочив к какому-то празднику.

По информации, было несколько вариантов оформления банкноты. Какой именно вариант утвердили, пока неизвестно. Скорее всего, на купюре будет изображен академик Владимир Вернадский.

Еще в 2016 году появилась информация о возможности выпуска купюры номиналом 1000 гривен. Представители НБУ подтвердили данную информацию, но сроки введения банкноты и кто будет изображен на банкноте не сообщили.

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