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13:23 (мск), источник: ТАСС

СБУ проводит проверки в офисах «Яндекса» в Киеве и Одессе

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. «Яндекс» сообщил о проверках Службы безопасности Украины (СБУ) в офисах компании в Киеве и Одессе.

Источник: Reuters

«В наших офисах в Киеве и Одессе сейчас находятся представители Службы безопасности Украины. Информацией о причинах сегодняшних действий СБУ мы пока не располагаем», — заявили ТАСС в пресс-службе компании.

«К нашим офисам уже выехали адвокаты. В рамках правовых процедур мы готовы предоставить органам необходимую информацию», — пояснили в «Яндексе».

16 мая Украина объявила о расширении экономических санкций против россиян и российских компаний. В обновленный санкционный список попали ряд российских СМИ и IT-компаний, в том числе «Яндекс» и все его сервисы, Mail.Ru Group и входящие в нее соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также телеканалы РБК, «ТВ Центр», ВГТРК, «НТВ Плюс» и «Звезда», разработчики антивирусного программного обеспечения «Лаборатория Касперского» и Dr.Web.

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По мнению Киева, российские соцсети использовались якобы для «незаконного сбора информации, пропаганды, вербовки агентов, а также распространения пиратского контента». Теперь украинские провайдеры обязаны заблокировать доступы к этим ресурсам на три года.

«Яндекс» в тот же день сообщил, что украинские санкции не окажут влияния на бизнес компании и навредят скорее украинским пользователям. В заявлении «Яндекса» говорилось, что компания работает на Украине с 2005 года и насчитывает 11 млн украинских пользователей. И хотя санкции «сводят на нет все многолетние усилия» на местном рынке, никакого негативного влияния на компанию они не окажут, отмечал «Яндекс».

18 мая «Яндекс» проинформировал своих партнеров на Украине о том, что счета компании заблокированы. В «Яндекс. Украина» сообщили, что компания не может перечислять средства на счета партнеров, офис связал блокирование доступа к счетам с указом президента Украины Петра Порошенко о расширении санкций в отношении российских юридических и физических лиц.

При этом в «Яндексе» отмечали, что «быстро решить проблему не получается», хотя компания продолжает искать «легальные решения для отправки средств и продолжения сотрудничества», чтобы оплатить счета.

Комментарии
2
вася полянский
Ээээх блин комент то закрыт такой душевной теме... проклятое мыло!!!!! такое же как эти два хрюнделя,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,)))))))))))))))
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Александр Романов
Это в рамках санкции против российских интернет-компаний «Яндекс» и Mail.ru Group (в том числе против ее социальных сетей «Одноклассники» и «В контакте»), что то типа борьбы с иностранными агентами у нас.
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