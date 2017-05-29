СБУ проводит проверки в офисах «Яндекса» в Киеве и Одессе

«В наших офисах в Киеве и Одессе сейчас находятся представители Службы безопасности Украины. Информацией о причинах сегодняшних действий СБУ мы пока не располагаем», — заявили ТАСС в пресс-службе компании.

«К нашим офисам уже выехали адвокаты. В рамках правовых процедур мы готовы предоставить органам необходимую информацию», — пояснили в «Яндексе».