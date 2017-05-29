СБУ проводит проверки в офисах «Яндекса» в Киеве и Одессе
МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. «Яндекс» сообщил о проверках Службы безопасности Украины (СБУ) в офисах компании в Киеве и Одессе.
МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. «Яндекс» сообщил о проверках Службы безопасности Украины (СБУ) в офисах компании в Киеве и Одессе.
«В наших офисах в Киеве и Одессе сейчас находятся представители Службы безопасности Украины. Информацией о причинах сегодняшних действий СБУ мы пока не располагаем», — заявили ТАСС в
«К нашим офисам уже выехали адвокаты. В рамках правовых процедур мы готовы предоставить органам необходимую информацию», — пояснили в «Яндексе».
16 мая Украина объявила о расширении экономических санкций против россиян и российских компаний. В обновленный санкционный список попали ряд российских СМИ и
По мнению Киева, российские соцсети использовались якобы для «незаконного сбора информации, пропаганды, вербовки агентов, а также распространения пиратского контента». Теперь украинские провайдеры обязаны заблокировать доступы к этим ресурсам на три года.
«Яндекс» в тот же день сообщил, что украинские санкции не окажут влияния на бизнес компании и навредят скорее украинским пользователям. В заявлении «Яндекса» говорилось, что компания работает на Украине с 2005 года и насчитывает 11 млн украинских пользователей. И хотя санкции «сводят на нет все многолетние усилия» на местном рынке, никакого негативного влияния на компанию они не окажут, отмечал «Яндекс».
18 мая «Яндекс» проинформировал своих партнеров на Украине о том, что счета компании заблокированы. В «Яндекс. Украина» сообщили, что компания не может перечислять средства на счета партнеров, офис связал блокирование доступа к счетам с указом президента Украины Петра Порошенко о расширении санкций в отношении российских юридических и физических лиц.
При этом в «Яндексе» отмечали, что «быстро решить проблему не получается», хотя компания продолжает искать «легальные решения для отправки средств и продолжения сотрудничества», чтобы оплатить счета.