«Почта России» нашла 80 процентов очень довольных клиентов

«Удовлетворенность большинства россиян качеством доставки отправлений “Почтой России” также подтверждается данными Роскомнадзора о соблюдении нормативных сроков доставки корреспонденции», — отмечает компания. Например, в первом квартале 2013 года доставлялось в положенные сроки 3,5 процента почтовых отправлений в Москве, менее 87 процентов — в регионах. В первом квартале 2017-го показатель по столице составил 88 процентов, в регионах — 92,9 процента.

Подчеркивается, что улучшение сроков и качества доставки является следствием модернизации логистической инфраструктуры «Почты России», открытия новых сортировочных центров, развития собственного парка магистральной почтовой авиации, железнодорожных и автомобильных маршрутов.

В сообщении предприятия также приводятся результаты исследования, проведенного в 2014—2016 годах компанией MAGRAM Market Research среди клиентов «Почты России». Оказалось, что в 2014-м сайтом оператора пользовались менее половины респондентов (48 процентов), а в 2016-м — уже две трети (66 процентов). Число пользователей мобильного приложения за тот же период выросло с 4 до 25 процентов.

В настоящее время программу, доступную на различных платформах (AppStore, Google Play и Windows Phone Store), загрузили более пяти миллионов человек. Еще свыше трех миллионов создали на портале pochta.ru личные кабинеты, синхронизированные с мобильным приложением. В личном кабинете зарегистрированные пользователи могут сохранять список отслеживаемых отправлений, получать на электронную почту оповещения об их перемещении, заказывать курьерскую доставку на дом.