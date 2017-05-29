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13:29 (мск), источник: Коммерсантъ

Суд запретил НПК «Мотовилихинские заводы» использовать этот бренд

Сегодня Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск ПАО «Мотовилихинские заводы» к НПК «Мотовилихинские заводы», в котором предприятие требовало прекратить использовать свое фирменное наименование, а также сменить юридическое название фирмы.

В материалах суда уточняется, что у двух компаний также указаны схожие виды деятельности: торговля оптовая металлами и металлическими рудами, торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами, деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами. В течение 30 дней НПК обязано сменить название.

Согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», НПК «Мотовилихинские заводы» зарегистрировано в августе 2011 года. Компания занимается оптовой торговлей химическими продуктами. 100% долей принадлежит физическому лицу Ильгизу Мусабирову.

ПАО «Мотовилихинские заводы» специализируется на производстве оборонной продукции. В частности, МЗ изготавливает реактивные системы залпового огня типа «Град» и «Смерч», их модернизированные версии «Торнадо-Г» и «Торнадо-С», а также компоненты ЗРПК «Панцирь» и ствольная артиллерия. Выручка за первое полугодие 2016 года — 3,9 млрд руб. Госкорпорации «Ростех» принадлежат 14,99% акций ПАО «Мотовилихинские заводы», «Рособоронэкспорту» — 25%, НПО «Сплав» — 10% (оба входят в «Ростех»), между частными акционерами распределено 35% акций.

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