Суд запретил НПК «Мотовилихинские заводы» использовать этот бренд

В материалах суда уточняется, что у двух компаний также указаны схожие виды деятельности: торговля оптовая металлами и металлическими рудами, торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами, деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами. В течение 30 дней НПК обязано сменить название.



Согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», НПК «Мотовилихинские заводы» зарегистрировано в августе 2011 года. Компания занимается оптовой торговлей химическими продуктами. 100% долей принадлежит физическому лицу Ильгизу Мусабирову.



ПАО «Мотовилихинские заводы» специализируется на производстве оборонной продукции. В частности, МЗ изготавливает реактивные системы залпового огня типа «Град» и «Смерч», их модернизированные версии «Торнадо-Г» и «Торнадо-С», а также компоненты ЗРПК «Панцирь» и ствольная артиллерия. Выручка за первое полугодие 2016 года — 3,9 млрд руб. Госкорпорации «Ростех» принадлежат 14,99% акций ПАО «Мотовилихинские заводы», «Рособоронэкспорту» — 25%, НПО «Сплав» — 10% (оба входят в «Ростех»), между частными акционерами распределено 35% акций.