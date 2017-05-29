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14:05 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Электробусы могут появиться на дорогах Ростова

Электробусы могут появиться на дорогах донской столицы.

Согласно информации из официальных источников, глава региона Василий Голубев сообщил в ходе программы «Линия губернатора», что возможность закупки для Ростова нескольких электробусов в настоящее время рассматривается.

«Это тот же троллейбус, но только без контактной сети, он подзаряжается и движется по улицам города. Это экологически чистый транспорт, новый тип транспортных средств. Совсем недавно мы в Минске проехали на таком электробусе и увидели, что это комфортный транспорт. Попробуем определить в Ростове точные маршруты, надо будет оборудовать устройства для подзарядки», — рассказал губернатор.

Он заявил также, что убирать троллейбусы с улиц города не планируется. «Никто троллейбусы из Ростова-на-Дону не уберет. Мы просто занялись вопросом повышения эффективности этого вида транспорта. Это значит, с одной стороны, замену парка, а с другой стороны — наведение порядка в контактной сети», — пояснил Василий Голубев.

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