Электробусы могут появиться на дорогах Ростова

Согласно информации из официальных источников, глава региона Василий Голубев сообщил в ходе программы «Линия губернатора», что возможность закупки для Ростова нескольких электробусов в настоящее время рассматривается.

«Это тот же троллейбус, но только без контактной сети, он подзаряжается и движется по улицам города. Это экологически чистый транспорт, новый тип транспортных средств. Совсем недавно мы в Минске проехали на таком электробусе и увидели, что это комфортный транспорт. Попробуем определить в Ростове точные маршруты, надо будет оборудовать устройства для подзарядки», — рассказал губернатор.