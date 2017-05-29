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13:59 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Треть предприятий в Новосибирской области являются убыточными

35,3% предприятий региона суммарно получили убыток на 7,8 млрд рублей, рассказали статистики.

Треть предприятий в Новосибирской области являются убыточными, об этом сообщает Новосибирскстат.

По последним данным ведомства, 744 организаций (64,7%) являлись прибыльными, полученная ими прибыль составила 19,4 млрд. рублей; 406 организаций (35,3%) завершили I квартал 2017 года с отрицательным финансовым результатом на сумму 7,8 млрд. рублей.

«Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Новосибирской области за январь — март 2017 года составил в действующих ценах 11,5 млрд. рублей, что на 4,5% больше, чем в соответствующем периоде 2016 года (по сопоставимому кругу организаций)», — заявили статистики.

Комментарии
1
Эдуард Коваленко
Слава ВПП и его дружкам!
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