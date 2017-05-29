Объем строительства жилья в Нижегородской области за четыре месяца снизился на 18%
Объем строительства жилья в Нижегородской области снизился почти на 18% в
Объем строительства жилья в Нижегородской области снизился почти на 18% в
Согласно информации, в
При этом площадь введенных в эксплуатацию жилых домов в городской местности составила 186,3 тысячи кв метров, что составило 81,9% к
Напомним, план по вводу жилья в Нижегородской области в 2017 году составляет 1,3 млн кв метров, что соответствует уровню прошлого года.