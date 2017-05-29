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13:56 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Объем строительства жилья в Нижегородской области за четыре месяца снизился на 18%

Объем строительства жилья в Нижегородской области снизился почти на 18% в январе-апреле 2017 года по сравнению с показателем за январь-апрель 2016 года. Об этом сообщается в материалах на сайте Нижегородстата.

Согласно информации, в январе-апреле текущего года предприятия и организации всех форм собственности, индивидуальные предприниматели и население области построили 1 127 жилых домов на 4 847 квартир. Общая площадь построенного жилья составила 319 тысяч кв метров. Это на 17,8% меньше, чем за тот же период 2016 года.

При этом площадь введенных в эксплуатацию жилых домов в городской местности составила 186,3 тысячи кв метров, что составило 81,9% к январю-апрелю 2016 года, или 58,4% от общего ввода жилья в целом по области. В Нижнем Новгороде построено 124,7 тысячи кв метров — 88,6% к аналогичному периоду 2016 года и 39,1% от общего ввода жилья по области.

Напомним, план по вводу жилья в Нижегородской области в 2017 году составляет 1,3 млн кв метров, что соответствует уровню прошлого года.

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