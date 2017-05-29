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14:31 (мск), источник: Коммерсантъ

ДУМ Пермского края просит ограничить этажность зданий в квартале Соборной мечети

17 мая к врио губернатора Пермского края Максиму Решетникову, министру культуры Пермского края Галине Кокоулиной и депутатам пермской городской думы поступило обращение от Председателя ЦРО Регионального Духовного Управления мусульман (ДУМ) Пермского края Анвара Хазрата Аблаева с требованием не изменять высотность при строительстве зданий в квартале по улицам Осинской и Монастырской.

Об этом на своей странице в социальной сети сообщила депутат пермской гордумы Надежда Агишева.

По ее информации, ДУМ в своем обращении указывает на то, что возведение данных объектов полностью изменит архитектурный облик территории на которой расположен памятник архитектуры регионального значения — Соборная мечеть. Высотные здания якобы могут полностью закрыть не только здание мечети, но и ее минарет. При этом автор обращения напоминает, что проект мечети был увязан в начале прошлого века (мечеть была освящена в сентябре 1903 года) с ориентацией на Мекку. В обращении приводятся и другие аргументы — транспортные проблемы, отсутствие необходимой инфраструктуры и озеленения.



Напомним, что по поручению врио главы региона Максима Решетникова администрация Перми разрабатывает мастер-план квартала № 5 (ограничен улицами Окулова, Попова, Осинской и Монастырской) и прилегающей территории. По замыслу главы региона, в квартале № 5 может разместиться театр оперы и балета.

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