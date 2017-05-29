ДУМ Пермского края просит ограничить этажность зданий в квартале Соборной мечети

Об этом на своей странице в социальной сети сообщила депутат пермской гордумы Надежда Агишева.
По ее информации, ДУМ в своем обращении указывает на то, что возведение данных объектов полностью изменит архитектурный облик территории на которой расположен памятник архитектуры регионального значения — Соборная мечеть. Высотные здания якобы могут полностью закрыть не только здание мечети, но и ее минарет. При этом автор обращения напоминает, что проект мечети был увязан в начале прошлого века (мечеть была освящена в сентябре 1903 года) с ориентацией на Мекку. В обращении приводятся и другие аргументы — транспортные проблемы, отсутствие необходимой инфраструктуры и озеленения.
Напомним, что по поручению врио главы региона Максима Решетникова администрация Перми разрабатывает мастер-план квартала № 5 (ограничен улицами Окулова, Попова, Осинской и Монастырской) и прилегающей территории. По замыслу главы региона, в квартале № 5 может разместиться театр оперы и балета.