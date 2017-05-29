В Уфе отремонтировали улицу Горького

В Уфе отремонтировали одну из главных улиц Орджоникидзевского района. Рядом с отремонтированной дорогой по улице Горького — центр творческого развития «Салют», поликлиника больницы № 10, городская баня и военный комиссариат. Местные жители жаловались на ямы и колдобины давно, на днях здесь завершился капремонт — установили новые бордюры и положили асфальт.

— Вожу ребенка на занятия по вокалу, — рассказала администрации местная жительница Татьяна Ибрагимова, — но проехать здесь было сложно, приходилось порой оставлять машину во дворах. Теперь совсем другое дело. Улица получила новую жизнь.