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14:15 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе отремонтировали улицу Горького

На днях в Орджоникидзевском районе города завершился капремонт.

В Уфе отремонтировали одну из главных улиц Орджоникидзевского района. Рядом с отремонтированной дорогой по улице Горького — центр творческого развития «Салют», поликлиника больницы № 10, городская баня и военный комиссариат. Местные жители жаловались на ямы и колдобины давно, на днях здесь завершился капремонт — установили новые бордюры и положили асфальт.

— Вожу ребенка на занятия по вокалу, — рассказала администрации местная жительница Татьяна Ибрагимова, — но проехать здесь было сложно, приходилось порой оставлять машину во дворах. Теперь совсем другое дело. Улица получила новую жизнь.

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