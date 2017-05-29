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14:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Большинство россиян признались в отсутствии сбережений

Около 59 процентов российских семей не имеют сбережений. Об этом свидетельствуют данные опроса «инФОМ», проведенного по заказу Центробанка, сообщает Rambler News Service.

Источник: Reuters

Цифра остается стабильной последние три месяца. В декабре 2016 года сбережений не имели 64 процента опрошенных.

Только 22 процента россиян считают, что сейчас хорошее время для сбережений, 44 процента придерживаются противоположной точки зрения.

Склонность к сбережениям заметно выросла с начала 2017 года: в феврале положительно на этот вопрос отвечали только 17 процентов граждан.

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Почти 57 процентов респондентов полагают, что свободные деньги наиболее целесообразно сберегать или откладывать. Треть россиян считает, что средства стоит направить на крупные дорогостоящие товары.

При этом 40 процентов опрошенных предпочитают хранить сбережения на счете в банке, 26 процентов — в наличных, 20 процентов — частично в банке, частично в наличной форме.

Опрос проводился среди населения от 18 лет и старше. Всего в исследовании участвовали две тысячи респондентов в 55 регионах России.

По данным Национального агентства финансовых исследований, около 36 процентов россиян имеют сбережения в виде вкладов в банках, ценных бумаг и наличных денег.

Согласно исследованиям РАНХиГС, доля граждан, имеющих сбережения, за 2016 год упала на треть, с 55 до 40 процентов. При этом 40 процентов россиян в мартезаявляли, что денег им хватает только на еду.

Комментарии
2
Александр Климов
Господа, извините! Как можно хранить деньги в банках, если они "разваливаются" один за другим, как карточный домик! И проценты какие предлагают за вклады несоизмеримы с процентами за предлагаемые кредиты, а также, учитывая инфляцию, превышающую доходы по вкладам! Верной дорогой идем, товарищи! Вперед и с песнями!
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Геннадий Петропольский
надо ещё сделать опрос, сколько людей в минус живет, там тоже будет не малая цифра!!!
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