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14:39 (мск), источник: Nakanune.ru

Евгений Куйвашев поддержал создание нового импортозамещающего производства на Ирбитском молокозаводе

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев поддержал создание нового импортозамещающего производства на Ирбитском молокозаводе. Филиал предприятие врио губернатора посетил в ходе рабочей поездки в Восточный управленческий округ.

Также глава Среднего Урала посетил ряд социальных объектов в Байкаловском районе.

Несколько лет назад по программе импортозамещения здесь было налажено производство сыров. Завод ежегодно производит 590 т сыров. Сейчас предприятие освоило выпуск сухого молока, которое широко используется в пищевой промышленности, но до недавнего времени в Свердловскую область поступало из-за рубежа.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора, генеральный директор завода Сергей Суетин презентовал Евгению Куйвашеву проект нового цеха по производству сухого молока в филиале «Байкаловский» мощностью 100 т перерабатываемого сырья в сутки. Реализация проекта позволит предприятию наладить производство нового продукта — сухой сыворотки, а также увеличить объемы выпуска сухого обезжиренного молока. Проект оценивается в 750 млн руб.

«На сегодняшний день подготовлена проектно-сметная документация, ведутся работы по подготовке строительной площадки, начало строительных работ запланировано на сентябрь 2017 года. Окончание работ планируется в декабре 2018 года. Выход на проектную мощность по производству — 2020 год. Социальный эффект — 20 рабочих мест», — сказал Сергей Суетин.

На предприятии рассчитывают на помощь региональных властей в получении на льготных условиях кредитных средств на строительство цеха.

Евгений Куйвашев поддержал инициативу по созданию нового импортозамещающего производства, отметив, что в Свердловской области будет продолжено наращивание финансирование АПК и его основной сферы — молочного животноводства. Главное, по мнению главы региона, обеспечить новое производство сырьем. В этом году из областного бюджета на агропромышленный комплекс только из областного бюджета будет выделено более 3 млрд руб. А вместе с федеральной поддержкой — около 5 млрд руб.

Глава Байкалова Алексей Жуков рассказал, что сельское хозяйство в районе демонстрирует хорошие показатели. В текущем году объем отгруженных сельхозтоваров собственного производства выполнен на сумму 250 млн руб., что на 21% больше, чем в прошлом году. Произведено 373 т мяса, что на 10% больше прошлогоднего показателя, более 7,3 тыс. т молока — 108,3% к 2016 году. Поголовье крупного рогатого скота выросло на 5,5%.

«Байкаловский район — областная сельскохозяйственная житница. Здесь работают крупные животноводческие комплексы, ежегодно строятся новые. Здесь освоен большой растениеводческий клин. Планы руководства области по дальнейшему социальному развитию территории дают уверенность в завтрашнем дне не только для наших аграриев, но и их семей», — отметил управляющий Восточным управленческим округом Николай Клевец.

В ходе визита в Байкаловский район Евгений Куйвашев ознакомился с реализацией социально значимых программ, в частности, по переселению свердловчан из ветхого и аварийного жилья, предоставлению квартир детям-сиротам и молодым специалистам бюджетной сферы. Всего с начала 2017 года в Байкаловском районе было введено в эксплуатацию четыре жилых дома общей площадью 517 квадратных метров. За последние два года — более 1,5 тыс. квадратных метра, свыше ста квартир.

Евгений Куйвашев также осмотрел новый стадион в селе Байкалово. Спортивный комплекс построен за счёт областного бюджета по программе развития спортивной инфраструктуры. По словам главы муниципалитета Алексея Жукова, стадион является местом досуга не только детей и молодежи, но и старшего поколения. Здесь работают секции для разных групп населения.

В детский сад «Теремок» на 135 мест, который посетил глава Свердловской области, сегодня ходят не только малыши от трех лет, но и дети от полутора лет. По словам заведующей сада Светланы Боталовой, учреждение, построенное в 2013 году по областной программе, полностью укомплектовано учебным оборудованием, имеется компьютерный класс, изостудия.

«У нас собственная газовая котельная, которая позволяет поддерживать необходимый температурный режим в течение всего года, пользоваться горячей водой. Пищеблок также оснащен необходимым современным оборудованием, питание детей качественное и полноценное. Есть лицензированный медицинский кабинет», — рассказала заведующая.

Еще этот детский сад энергоэффективный. Так, система коммуникаций смонтирована таким образом, что её можно отключать на выходные дни. Это позволяет учреждению экономить на коммунальных платежах.

«Благодарю руководство Байкаловского района за работу, которая здесь проводится и которую видно. С 2012 года здесь многое изменилось с лучшую сторону. Много сделано, но многое ещё предстоит сделать, и вы всегда можете рассчитывать на мою поддержку», — отметил Евгений Куйвашев.

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