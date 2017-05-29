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14:58 (мск), источник: dostup1.ru

«Уральские авиалинии» отказались от полетов из Челябинска в Ереван

В компании заявили, что это связано с усовершенствованием маршрутной сети.

Компания «Уральские авиалинии» отказалась от полетов из Челябинска в Ереван, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как сообщает ТАСС, Росавиация отозвала допуски на 15 международных авиарейсов из России в Белоруссию, Иран, Грузию, Армению и государства Средней Азии у авиакомпании «Уральские авиалинии» по заявке последней.

«Авиакомпания пересмотрела портфель имеющихся допусков в рамках усовершенствования маршрутной сети. Эти шаги (отзыв допусков. — Прим. ТАСС) предприняты с целью повышения эффективности авиакомпании и не повлияют на общий объем ее деятельности или качество оказываемых услуг», — прокомментировали в пресс-службе.

В частности, отозваны допуски на рейсы из Москвы в Тегеран (Иран), из Калининграда в Минск (Белоруссия) и Ташкент (Узбекистан), из Казани в Ташкент, из Минеральных Вод в Душанбе (Таджикистан), из Новосибирска в Кутаиси (Грузия), Батуми (Грузия) и Курган-Тюбе (Таджикистан), из Нижнего Новгорода в Ереван (Армения), Ош (Киргизия), Душанбе и Ташкент, из Ростова-на-Дону в Ташкент и Минск, из Челябинска в Ереван.

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