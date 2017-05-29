«Уральские авиалинии» отказались от полетов из Челябинска в Ереван

Компания «Уральские авиалинии» отказалась от полетов из Челябинска в Ереван, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как сообщает ТАСС, Росавиация отозвала допуски на 15 международных авиарейсов из России в Белоруссию, Иран, Грузию, Армению и государства Средней Азии у авиакомпании «Уральские авиалинии» по заявке последней.

«Авиакомпания пересмотрела портфель имеющихся допусков в рамках усовершенствования маршрутной сети. Эти шаги (отзыв допусков. — Прим. ТАСС) предприняты с целью повышения эффективности авиакомпании и не повлияют на общий объем ее деятельности или качество оказываемых услуг», — прокомментировали в пресс-службе.