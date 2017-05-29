Мэр Краснодара признал, что разрешение на строительство ТЦ «Сказка» выдано с нарушениями

В пресс-службе мэрии «ФедералПресс» подтвердили подлинность ответа. В депутатском запросе звучала просьба объяснить строительство торгового центра на месте запланированной в генплане развязки Стахановская — Ростовское шоссе — Солнечная. Сейчас в адрес застройщика, генерального директора ООО «Ростов логистик» (С. А. Стебихов), руководителя департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края (С. А. Егоров), а также начальника управления муниципального контроля администрации Краснодара (А. А. Журавлев) направлены уведомления о внесении изменений в данное разрешение на строительство.

«ФедералПресс» писал: координатор краснодарского движения «Городские решения» Григорий Корнев ранее сообщал, что на углу Стахановской и Шоссе Нефтяников полным ходом строится торговый центр, тогда как это место было предусмотрено генпланом под строительство жизненно важной развязки Стахановская — Солнечная — Ростовское шоссе. По его словам, строительство на этом месте торгового центра ставит под угрозу еще один крупный инфраструктурный проект — перспективную западную ветку краснодарского наземного метро («Наземки»). Позже стало известно, что новый торговый центр в районе Шоссе нефтяников в Краснодаре построят, несмотря на то, что горожане выступили против. Шум, поднятый активистами в прессе, также не помог.