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16:16 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Мэр Краснодара признал, что разрешение на строительство ТЦ «Сказка» выдано с нарушениями

КРАСНОДАР, 29 мая, РИА ФедералПресс. Глава Краснодара Евгений Первышов признал, что при выдаче разрешения на строительство ТЦ «Сказка» были допущены нарушения в градостроительной деятельности. Об этом говорится в документе, полученном в ответ на запрос депутата Госдумы Валерия Рашкина, который опубликовали общественники из движения «Городские решения».

В пресс-службе мэрии «ФедералПресс» подтвердили подлинность ответа. В депутатском запросе звучала просьба объяснить строительство торгового центра на месте запланированной в генплане развязки Стахановская — Ростовское шоссе — Солнечная. Сейчас в адрес застройщика, генерального директора ООО «Ростов логистик» (С. А. Стебихов), руководителя департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края (С. А. Егоров), а также начальника управления муниципального контроля администрации Краснодара (А. А. Журавлев) направлены уведомления о внесении изменений в данное разрешение на строительство.

«ФедералПресс» писал: координатор краснодарского движения «Городские решения» Григорий Корнев ранее сообщал, что на углу Стахановской и Шоссе Нефтяников полным ходом строится торговый центр, тогда как это место было предусмотрено генпланом под строительство жизненно важной развязки Стахановская — Солнечная — Ростовское шоссе. По его словам, строительство на этом месте торгового центра ставит под угрозу еще один крупный инфраструктурный проект — перспективную западную ветку краснодарского наземного метро («Наземки»). Позже стало известно, что новый торговый центр в районе Шоссе нефтяников в Краснодаре построят, несмотря на то, что горожане выступили против. Шум, поднятый активистами в прессе, также не помог.

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