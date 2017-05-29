С гостевых маршрутов Челябинска уберут киоски с шаурмой

Об этом сообщает 74.ru со ссылкой на председателя гордумы Станислава Мошарова.

По его словам, концепция, в которой будет прописан вид парадных проспектов, будет готова в течение трех недель. В первую очередь расчистят проспект Ленина, особенно пересечение со Свердловским проспектом, где из-за высокого пешеходного трафика больше всего киосков.

Как отметил Мошаров, будет проводиться работа с правоохранителями, чтобы навести порядок на улицах.

«Создается концепция, по которой будут оформлять главные улицы города — всего 26 таких проспектов. В документе пропишут, какая должна быть реклама, где какой объект должен находиться, как будут располагаться газоны. Как только это будет готово — появятся методы для решения этого вопроса», — подчеркнул чиновник.

«ФедералПресс» напоминает, что вместе со сносом киосков на гостевых маршрутах отремонтируют жилые дома.

Согласно постановлению главы Челябинска Евгения Тефтелева, в перечень парадных дорог попали проспекты Ленина, Свердловский, Победы, улицы Кирова, Гагарина, Героев Танкограда, Братьев Кашириных, а также дорога к аэропорту.