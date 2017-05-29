В Перми начали ремонтировать улицу Липатова

Сейчас на улице Липатова фрезеруют старый асфальт. Затем от Кировоградской до Маршала Рыбалко установят бортовой камень с двух сторон, организуют дополнительные парковочные места и уложат новое дорожное покрытие. Объект будет сдан до 20 июля, пишет горадминистрация.



Отметим, в настоящее время продолжаются работы по фрезерованию улицы Светлогорская в ночное время с 22:00 до 07:00. В начале июня подрядчики приступят к ремонту третьей дороги — по улице Магистральная.