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15:25 (мск), источник: Новости Перми

В Перми начали ремонтировать улицу Липатова

Работы на объекте, где было сильно изношено дорожное полотно, должны завершить к концу июля.

Источник: Новости Перми

Сейчас на улице Липатова фрезеруют старый асфальт. Затем от Кировоградской до Маршала Рыбалко установят бортовой камень с двух сторон, организуют дополнительные парковочные места и уложат новое дорожное покрытие. Объект будет сдан до 20 июля, пишет горадминистрация.

Отметим, в настоящее время продолжаются работы по фрезерованию улицы Светлогорская в ночное время с 22:00 до 07:00. В начале июня подрядчики приступят к ремонту третьей дороги — по улице Магистральная.

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