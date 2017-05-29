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15:27 (мск), источник: РИА Крым

Вдоль «Тавриды» построят 20 автозаправок и 6 многофункциональных зон дорожного сервиса — Минтранс РК

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая — РИА Новости (Крым). В Крыму вдоль трассы «Таврида» планируется построить 20 автозаправочных станций и 6 многофункциональных зон (МФЗ) дорожного сервиса.

Источник: РИА "Новости"

Об этом со ссылкой на первого заместителя министра транспорта РК Сергея Семенова сообщает пресс-служба Минтранса Республики.

В сообщении отмечается, что многофункциональные зоны будут включать в себя автозаправочные станции, пункты питания, мотели и стоянки для большегрузного транспорта.

«В Республике ведутся подготовительные мероприятия к началу строительства «Тавриды». Необходимо заранее спланировать работу таким образом, чтобы крымчане и гости полуострова смогли по достоинству оценить не только дорожное покрытие новой высокоскоростной трассы, но и иметь возможность воспользоваться качественным сервисом на всем протяжении «Тавриды», — цитирует пресс-служба заместителя руководителя Федерального дорожного агентства Григория Прокуронова, который в минувшие выходные провел в Керчи совещание по вопросу развития дорожного сервиса на региональных трассах Крыма.

В Минтрансе РК подчеркнули, что развитие объектов дорожного сервиса в настоящее время имеет огромное значение для комфорта поездок и безопасности дорожного движения.

«Водители и их пассажиры должны быть обеспечены местами для комфортного отдыха, станциями технического обслуживания автомобилей», — подытожили в ведомстве.

В Крыму строительство трассы «Таврида» официально стартовало 12 мая. В честь этого в Белогорском районе, в 37 километрах от Симферополя, был установлен памятный камень. В церемонии приняли участие министр транспорта РФ Максим Соколов, глава Республики Крым Сергей Аксенов, руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Старовойт, министр транспорта РК Анатолий Волков, другие.

Новая четырехполосная автотрасса «Таврида» соединит Керчь, где будет построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Первый этап строительства дороги (в двухполосном исполнении) планируется завершить к концу 2018 года, второй (четыре полосы) — к концу 2020 года.

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