Вдоль «Тавриды» построят 20 автозаправок и 6 многофункциональных зон дорожного сервиса — Минтранс РК

Об этом со ссылкой на первого заместителя министра транспорта РК Сергея Семенова сообщает пресс-служба Минтранса Республики.

В сообщении отмечается, что многофункциональные зоны будут включать в себя автозаправочные станции, пункты питания, мотели и стоянки для большегрузного транспорта.