Авиакомпания Atlasglobal впервые открывает рейсы из Краснодара в Стамбул

2 июня 2017 года из Международного аэропорта Краснодар турецкая авиакомпания Atlasglobal впервые открывает прямые рейсы в Стамбул (аэропорт имени Ататюрка). Полеты будут выполняться с частотой два раза в неделю по пятницам и воскресеньям на самолетах Airbus А320. Вылет из Краснодара в Стамбул в 4.50. Билеты доступны на сайте авиакомпании.

Atlasglobal предлагает жителям Краснодарского края и соседних с ним регионов, как прямые перелеты в Стамбул, так и стыковочные рейсы из Стамбула в города Европы: Амстердам, Гамбург, Дюссельдорф, Лондон, Милан, Париж и другие.

В расписании полетов аэропорта Краснодар в Стамбул ежедневные рейсы выполняет еще один турецкий перевозчик — Pegasus.