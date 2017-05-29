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16:27 (мск), источник: Югополис

Авиакомпания Atlasglobal впервые открывает рейсы из Краснодара в Стамбул

Краснодар вошел в список 10 городов России, из которых авиакомпания Atlasglobal открывает в 2017 году свою полетную программу.

Источник: Югополис

2 июня 2017 года из Международного аэропорта Краснодар турецкая авиакомпания Atlasglobal впервые открывает прямые рейсы в Стамбул (аэропорт имени Ататюрка). Полеты будут выполняться с частотой два раза в неделю по пятницам и воскресеньям на самолетах Airbus А320. Вылет из Краснодара в Стамбул в 4.50. Билеты доступны на сайте авиакомпании.

Atlasglobal предлагает жителям Краснодарского края и соседних с ним регионов, как прямые перелеты в Стамбул, так и стыковочные рейсы из Стамбула в города Европы: Амстердам, Гамбург, Дюссельдорф, Лондон, Милан, Париж и другие.

В расписании полетов аэропорта Краснодар в Стамбул ежедневные рейсы выполняет еще один турецкий перевозчик — Pegasus.

В настоящее время Краснодар связан авиасообщением с такими турецкими городами, как Анталья, Даламан, Самсун и Стамбул. В ближайшей перспективе — открытие рейсов в Аланью, сообщает пресс-служба компании «Базэл Аэро».

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