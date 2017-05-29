Как участвовать в жилищной госпрограмме: изменения 2017 года

Жилищные госпрограммы в Казахстане меняются с такой скоростью, что граждане, не успевая вникнуть в одну, как уже вынуждены изучать условия другой, передает kn.kz. Видимо, квартирный вопрос в нашей стране настолько злободневен, что правительство постоянно старается совершенствовать подходы к обеспечению казахстанцев крышей над головой.

Последним детищем разработчиков госпрограмм стала программа жилищного строительства «Нурлы жер». Она вступила в действие с января 2017 года. Программа предложила как совершенно новые варианты решения жилищной проблемы, так и объединила в себе направления из предыдущих программ.

Обращения, поступающие ежедневно в нашу рубрику «Вопросы и ответы» свидетельствуют о том, что далеко не всем понятно, как все-таки участвовать в госпрограмме, кто на это имеет право и т. д. Постараемся разложить все по полочкам.

Если вы относитесь к социально-уязвимым гражданам.

В первую очередь, чтобы понимать, на что можно рассчитывать, необходимо определиться с направлением, которое подходит именно вам. Рассмотрим наиболее уязвимые слои населения, тем более что по новой программе «Нурлы жер» государство построит еще больше арендного жилья как с выкупом, так и без выкупа для социально уязвимых казахстанцев.

Претенденты.

Cписок лиц, которых официально относят к социально незащищенным гражданам, закреплен в статье 68 Закона «О жилищных отношениях». Сюда входят:

инвалиды и участники Великой Отечественной войны; лица, приравненные к инвалидам и участникам Великой Отечественной войны; инвалиды I и II групп; семьи, которые имеют или воспитывают детей-инвалидов; лица, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний, которые перечислены в списке заболеваний, утверждаемом правительством РК; пенсионеры по возрасту; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие 29 лет, потерявшие родителей до 18 лет (при призыве таких лиц на воинскую службу возраст продлевается на срок прохождения срочной воинской службы); оралманы; граждане, которые лишились жилища в результате экологических бедствий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; многодетные семьи; семьи граждан, погибших (умерших) при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы, при подготовке или осуществлении полета в космическое пространство, при спасении человеческой жизни, при охране правопорядка; неполные семьи.

По закону человек признается нуждающимся в улучшении жилищных условий при наличии одного из следующих факторов:

если у него нет жилья на праве собственности (на момент постановки на учет); жилищные условия не отвечают санитарным, техническим нормам; одну квартиру занимают две семьи или более; член семьи болен тяжелой формой хронической болезни, проживание с ним невозможно. Направления госпрограммы «Нурлы жер».

Для таких граждан государство строит арендное жилье. Реализуют арендное жилье с выкупом АО «ИО «КИК», Фонд недвижимости «Самрук-Казына», АО «Байтерек девелопмент», без выкупа — местные исполнительные органы. Также очередники акиматов могут приобрести кредитное жилье от Жилстройсбербанка.

Механизм участия.

Для того чтобы получить арендное или кредитное жилье, нужно встать в очередь в местном исполнительном органе (МИО). Стоит отметить, что очередники в приоритете при получении жилья по госпрограмме. Если вы стали очередником акимата, то отслеживайте информацию о приеме документов на сайте МИО, интернет-ресурсах операторов либо в местных СМИ. А затем на портале электронного правительства подавайте заявку. Помните, что при участии в любом направлении госпрограммы вы должны будете подтвердить платежеспособность.

Более подробно о реализации арендного жилья по программе «Нурлы жер» читайте здесь.

Также хотелось бы подчеркнуть, что очереди на жилье в МИО большие и ожидание может продлиться до нескольких лет, поэтому, если есть возможность, то стоит обратить внимание на другие направления госпрограммы.

Если вы не не стоите в очереди на жилье либо не хотите ждать.

Казахстанцы, имеющие достаточный, стабильный и подтверждаемый доход. Программа «Нурлы жер» открывает для таких граждан широкие возможности. Это могут быть вкладчики Жилстройсбербанка, очередники на земельный участок и другие категории граждан.

Кредитное жилье от Жилстройсбербанка.

Для этого нужно стать вкладчиком банка, то есть открыть депозит и начать накапливать первоначальный взнос. Кредитование осуществляется за счет жилищных, предварительных и промежуточных жилищных займов.

Как и прежде, не менее 50% построенного кредитного жилья через МИО в объекте строительства распределяется среди очередников, состоящих на учете в МИО, являющихся вкладчиками ЖССБК. В случае недостаточности количества заявителей среди очередников, состоящих на учете в МИО, подавших заявление на участие либо подтвердивших оценку платежеспособности, жилье распределяется среди других заявителей из числа вкладчиков банка. Кредитное жилье по данному направлению программы может приобрести вкладчик, у которого уже имеется недвижимость на праве собственности.

Механизм участия.

Порядок и условия отбора, а также распределения жилья участникам программы «Нурлы жер» определяются внутренними документами банка на основе балльной системы. При отборе покупателей жилья приоритетное право имеют вкладчики банка, которые набрали большее количество баллов, исходя из определяемого банком оценочного показателя и (или) иных качественных характеристик договора о жилстройсбережениях вкладчика.

В рамках этого направления допускается покупка не более 1 единицы жилья на участника и членов его семьи.

Цена строительства и реализации кредитного жилья МИО за 1 кв. м в чистовой отделке:

до 180 тыс. тг в городах Астана, Алматы, Атырау, Актау (без стоимости инженерных сетей); до 140 тыс. тг в остальных регионах (без стоимости инженерных сетей).

Общая площадь жилья не должна быть более 80 кв. м с допустимым отклонением не более 5%. Возможно возведение жилья с площадями выше допустимого отклонения при возмещении затрат на их строительство за счет застройщика.

Индивидуальные дома для вкладчиков ЖССБ.

Одним из ведущих направлений госпрограммы «Нурлы жер» является развитие в Казахстане индивидуального жилищного строительства. Основным оператором данного направления станет Жилстройсбербанк. Государство продолжит финансирование строительства инженерно-коммуникационной инфраструктуры (ИКИ) к районам застройки. Цена строительства не должна быть выше 120 тыс. тг/кв.м (без учета стоимости ИКИ). По данному направлению в приоритете будет строительство домов в едином архитектурном стиле в областных центрах через единого застройщика.

Механизм участия.

В данном направлении будут участвовать граждане, стоящие в очереди на землю в акиматах.

МИО объявляет о реализации пилотного проекта очередникам и формирует списки. Акимат выдает очереднику направление с указанием параметров дома для прохождения оценки платежеспособности в ЖССБК. ЖССБК проводит оценку платежеспособности очередников. Акимат формирует окончательный список очередников и организовывает строительство домов. После оформления сделок купли-продажи с очередниками и регистрации договоров в уполномоченном органе, акимат передает ЖССБК правоустанавливающие и идентификационные документы для оформления займа очередникам. ЖССБК выдает займы очередникам под залог ИЖС, согласно требованиям банка, с земельными участками, которые переданы акиматом очередникам в долгосрочное временное возмездное землепользование. Последующая передача земельных участков в собственность очередников осуществляется акиматом при полной оплате стоимости строительства.

В целях снижения конечному заемщику ставки вознаграждения по займу до 5% годовых, государством будут предоставлены субсидии до 7% годовых от ставки кредитования по предварительным и промежуточным жилищным займам на срок не более 5 лет. По истечении 5 лет, по предварительным или промежуточным жилищным займам, а также при переходе на жилищный заем субсидирование ставки вознаграждение прекращается.

Кредитное жилье по линии АО «Байтерек Девелопмент».

Кредитное жилье распределяется среди вкладчиков Жилстройсбербанка. Стоимость строительства и реализации через АО «Байтерек девелопмент» в Астане и Алматы — 200 тыс. тг/кв.м, в регионах — 180 тыс. тг/кв.м.

Ипотека от банков под 10% годовых.

В этом направлении программы «Нурлы жер» вправе участвовать все банки второго уровня. В рамках программы предусматривается субсидировать займы банков, после чего ставка вознаграждения должна составлять 10% годовых. В реализации данного направления в новой роли выступает АО «ИО «Казахстанская ипотечная компания».

Механизм участия срок кредитования — до 15 лет; первоначальный взнос на счете заемщика — от 30% от стоимости жилья; целевое назначение — покупка первичного жилья; максимальная сумма ипотечного жилищного займа, подлежащего субсидированию — до 20 млн тенге в городах Астане и Алматы и до 15 млн тенге в других регионах; максимальный срок субсидирования — 10 лет, но не более срока кредитования. Арендное жилье от Фонда «Самрук-Казына».

Фонд, как один из операторов программы «Нурлы жер», ведет строительство жилья по направлению «Коммерческое жилье» и «Арендное жилье». В 2017 году в эксплуатацию фонд планирует ввести арендное жилье. Ввод коммерческого жилья запланирован на 2018 год. Цена строительства:

в городах Астана, Алматы, Актау, Атырау и их пригородных зонах составляет до 185 тыс. тг/кв.м, в остальных регионах — до 150 тыс. тг. Механизм участия.

Жилье фонда в первую очередь будет реализовываться через МИО согласно полученным спискам, утвержденным жилищной комиссией акимата. Невостребованные МИО квартиры будут распределены в два этапа через интернет путем принятия электронных заявок на сайте фонда.

Первый этап предусмотрен для граждан, не имеющих своего жилья. Второй этап, в случае невостребованных квартир по первому этапу, рассчитан на все категории населения. Жилье реализуется в собственность или аренду с выкупом до 15 лет.

Автор: Карима Апенова, информационная служба kn.kz.