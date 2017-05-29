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16:09 (мск), источник: Actualitati.md

Госпредприятия уйдут с молотка

Очередной раунд приватизации десяти объектов пройдет в период с 26 мая по 30 июня. В число выставленных на продажу организаций входят 3 госпредприятия, 6 имущественных комплексов и 1 объект незавершённого строительства.

Источник: Actualitati.md

Агентство публичной собственности объявило о приеме заявок до 20 июня.

В ходе коммерческого конкурса планируется приватизировать 11 госпредприятий едиными имущественными комплексами стоимостью 536,6 млн леев. Речь идет о Кишиневском стекольном заводе 230 млн. леев, Кишиневском полиграфкомбинате 149 млн леев, Центральной типографии 34,9 млн леев, гостинице Заря — 32,5 млн леев и др.

В рамках инвестконкурса планируется продажа кинотеатров в Фалештах и Леове по начальной цене 0,57 млн и 0,29 млн леев, соответственно.

Интересующиеся могут ознакомиться с документами выставленных на приватизацию предприятий в Агентстве публичной собственности. Как сообщалось ранее, в 2016 г. доходы от приватизации составили 321,4 млн леев, в 2015 г. 36,7 млн леев, в 2014 г. 184 млн леев.

В рамках первого раунда приватизации, который прошел в феврале-марте 2017 г., когда на продажу были выставлены активы стоимостью 1,3 млрд леев, были проданы активы государства стоимостью более 73 млн леев, в том числе доля государства во Floare-Carpet и Glass Container Company.

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