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16:16 (мск), источник: СуперОмск

Омский муниципальный транспорт износился на 95%

Директор департамента транспорта Алексей Мартыненко рассказал, насколько изношен омский транспорт и что мешает его обновить.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, износ подвижного состава сейчас составляет более 95% (для сравнения в декабре 2016 года — 94,5%). При этом производственные базы пяти предприятий позволяют увеличить парки на 35−45% и разместить дополнительно 150−180 транспортных средств. Однако, все упирается в финансирование.

«Мы используем более эффективно транспорт, который у нас есть. Два ПАТП занимаются вопросом обновления подвижного состава за счет собственных средств — ПП-7 и ПП-8. Мы хотим поучаствовать в госпрограммах — утилизации и компенсации государством 10% лизинговых платежей», — рассказал Мартыненко.

Как сообщал «СуперОмск» ранее, в Омске 470 из 666 автобусов эксплуатируются более 10 лет, 76 из 149 троллейбусов — более 15 лет, 77 из 90 трамваев — более 20 лет. Для обновления подвижного состава ежегодно требуется по 950 млн рублей, чтобы покупать по 80 автобусов, 15 троллейбусов и 8 трамваев.

Фактически же неработоспособные транспортные средства, которые уже нецелесообразно ремонтировать, сдаются на металлолом, а износ ТС влечет и большие затраты на их эксплуатацию.

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