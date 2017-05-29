В Казахстане может подорожать бензин
В Казахстане, возможно, подорожает бензин АИ-80. Министерство энергетики готовит приказ, отменяющий госрегулирование цен на этот вид топлива, сообщает Kolesa.kz.
В Казахстане, возможно, подорожает бензин АИ-80. Министерство энергетики готовит приказ, отменяющий госрегулирование цен на этот вид топлива, сообщает Kolesa.kz.
Следующим шагом наверняка станет взлет цен на заправках.
Приказ министра об отмене перечня нефтепродуктов, на которые устанавливается государственное регулирование, а также о прекращении действия предельных розничных цен, выложен на общественное обсуждение на egov.kz.
Предполагается, что в середине июня документ согласуют с Миннацэкономики, зарегистрируют в Минюсте и спустя 10 дней после его публикации приказ вступит в силу.
Таким образом, в первых числах июля 2017 года в Казахстане не останется ни одного вида ГСМ, цены на которые подконтрольны государству.
В данное время госрегулирование касается только бензина марки АИ-80.