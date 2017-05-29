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16:49 (мск), источник: Nur.kz

В Казахстане может подорожать бензин

В Казахстане, возможно, подорожает бензин АИ-80. Министерство энергетики готовит приказ, отменяющий госрегулирование цен на этот вид топлива, сообщает Kolesa.kz.

Источник: Nur.kz

Следующим шагом наверняка станет взлет цен на заправках.

Приказ министра об отмене перечня нефтепродуктов, на которые устанавливается государственное регулирование, а также о прекращении действия предельных розничных цен, выложен на общественное обсуждение на egov.kz.

Предполагается, что в середине июня документ согласуют с Миннацэкономики, зарегистрируют в Минюсте и спустя 10 дней после его публикации приказ вступит в силу.

Таким образом, в первых числах июля 2017 года в Казахстане не останется ни одного вида ГСМ, цены на которые подконтрольны государству.

В данное время госрегулирование касается только бензина марки АИ-80.

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