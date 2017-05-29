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17:55 (мск), источник: Новый Калининград

Правительство области увеличило минимальный прожиточный минимум на 241 рубль

Средний размер прожиточного минимума за первый квартал 2017 года в Калининградской области вырос на 241 рубль и составил 10189 рублей. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов, передает корреспондент «Нового Калининграда.Ru».

Источник: Новый Калининград

Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения установлена в размере 10922 рубля (на 242 рубля выше, чем в четвертом квартале 2016 года), для пенсионеров — 8381 рубль (на 198 рублей выше), для детей — 9804 рубля (на 295 рублей выше).

Как ранее поясняли корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в министерстве социальной политики, величина прожиточного минимума рассчитывается на основании цен, фактически сложившихся в учетном квартале. Подобный расчёт министерство соцполитики делает каждый квартал, ориентируясь на региональный закон «О продуктовой корзине». В зависимости от прожиточного минимума определяется, является ли семья малоимущей.

Напомним, ранее региональные власти подписали трехстороннее соглашение и работодателями и профсоюзами, предусматривающее увеличение минимальной заработной платы в регионе на 10%. Повышение произойдет в два этапа: с 1 июля 2017 года — до 10 500 рублей в месяц, с 1 января 2018 года — до 11 000 рублей в месяц.

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