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16:46 (мск), источник: Tengrinews

Аквапарк международного уровня обещали построить в Алматы

В прибрежной зоне Первомайских прудов в Алматы построят аквапарк международного уровня, сообщает «Крыша».

Источник: Tengrinews

По данным издания, инвесторы планируют вложить в проект 650 миллионов тенге. На обустройство береговой зоны уйдет около трех лет.

Как сообщили в акимате Илийского района Алматинской области, берег водохранилища передан в доверительное управление в соответствии с Водным кодексом РК и постановлением правительства. В настоящее время территория является собственностью компании «Первомайские пруды» на основании государственного акта на земельный участок.

Отмечается, что посещение береговой зоны будет бесплатным. При этом стоимость въезда составит 200 тенге с автомобиля. Кроме того, в данное время проводится масштабный ремонт прилегающей к прудам автотрассы. Восточная часть прибрежной зоны станет доступна с 1 июля.

Первомайские пруды расположены на территории Ащибулакского сельского округа и находятся на балансе ГКП ВХ «Илиирригация» в коммунальной собственности областного Управления финансов.

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