В Ростовской области на 7,9% выросла средняя зарплата

При этом сообщается, что по сравнению с прошлогодним периодом рост по этому показателю составил 7,9%.

Больше всего (49,3 тыс. руб.) получают сотрудники, которые трудятся в сфере финансов и страхования, рост за год здесь составил 9,4%, а меньше всего — работники предприятий общественного питания. Их среднемесячная зарплата составляет 14,9 тыс. рублей, что на 15,3% выше, чем в январе-марте 2016 года.

Среднесписочная численность работников в Ростовской области без учета внешних совместителей составляет 1,06 млн человек.