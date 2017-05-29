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17:18 (мск), источник: Деловое сообщество

В Ростовской области на 7,9% выросла средняя зарплата

Среднемесячная начисленная зарплата по итогам первого квартала 2017 года в предприятиях донского региона составила 26,2 тыс. рублей. Такие данные приводит Ростовстат.

При этом сообщается, что по сравнению с прошлогодним периодом рост по этому показателю составил 7,9%.

Больше всего (49,3 тыс. руб.) получают сотрудники, которые трудятся в сфере финансов и страхования, рост за год здесь составил 9,4%, а меньше всего — работники предприятий общественного питания. Их среднемесячная зарплата составляет 14,9 тыс. рублей, что на 15,3% выше, чем в январе-марте 2016 года.

Среднесписочная численность работников в Ростовской области без учета внешних совместителей составляет 1,06 млн человек.

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