В Ростовской области на 7,9% выросла средняя зарплата
Среднемесячная начисленная зарплата по итогам первого квартала 2017 года в предприятиях донского региона составила 26,2 тыс. рублей. Такие данные приводит Ростовстат.
Среднемесячная начисленная зарплата по итогам первого квартала 2017 года в предприятиях донского региона составила 26,2 тыс. рублей. Такие данные приводит Ростовстат.
При этом сообщается, что по сравнению с прошлогодним периодом рост по этому показателю составил 7,9%.
Больше всего (49,3 тыс. руб.) получают сотрудники, которые трудятся в сфере финансов и страхования, рост за год здесь составил 9,4%, а меньше всего — работники предприятий общественного питания. Их среднемесячная зарплата составляет 14,9 тыс. рублей, что на 15,3% выше, чем в
Среднесписочная численность работников в Ростовской области без учета внешних совместителей составляет 1,06 млн человек.