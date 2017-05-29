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17:13 (мск), источник: УНИАН

На Одещине зафиксировали новую вспышку чумы свиней

Специалисты ветеринарной медицины зарегистрировали очередной случай опасного вирусного заболевания животных — африканской чумы свиней (АЧС) в Одесской области, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Согласно сообщению, ветеринары выявили заражение и гибель четырех свиней в хозяйстве Великорыбальского психоневрологического дома-интерната (село Ярославка).

По предварительным данным, всего в хозяйстве содержалось 49 голов свиней.

Диагноз АЧС подтвержден лабораторными исследованиями.

В очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

Как сообщал УНИАН, с начала 2017 года в Украине зарегистрировано 73 вспышки АЧС. Всего с 2012 года и по состоянию на 29 мая на территории Украины ветеринары зарегистрировали 221 вспышку АЧС в 23 областях.

По итогам 2017 года глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапа прогнозирует в Украине более 200 вспышек АЧС, тогда как в прошлом году был зарегистрирован 91 случай заражения.

Согласно данным главы ведомства, с момента фиксации первой вспышки АЧС на территории Украины убытки отрасли свиноводства от распространения вируса составили около 200 миллионов гривень. Если существующая тенденция к распространению АЧС сохранится, Украина к 2020 году потеряет более 1,2 миллиона свиней, или 4 миллиарда гривень, а непрямые расходы вырастут на 5−7,5 миллиарда гривень.

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