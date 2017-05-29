На Одещине зафиксировали новую вспышку чумы свиней
Специалисты ветеринарной медицины зарегистрировали очередной случай опасного вирусного заболевания животных — африканской чумы свиней (АЧС) в Одесской области, сообщила
Специалисты ветеринарной медицины зарегистрировали очередной случай опасного вирусного заболевания животных — африканской чумы свиней (АЧС) в Одесской области, сообщила
Согласно сообщению, ветеринары выявили заражение и гибель четырех свиней в хозяйстве Великорыбальского психоневрологического
По предварительным данным, всего в хозяйстве содержалось 49 голов свиней.
Диагноз АЧС подтвержден лабораторными исследованиями.
В очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.
Как сообщал УНИАН, с начала 2017 года в Украине зарегистрировано 73 вспышки АЧС. Всего с 2012 года и по состоянию на 29 мая на территории Украины ветеринары зарегистрировали 221 вспышку АЧС в 23 областях.
По итогам 2017 года глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапа прогнозирует в Украине более 200 вспышек АЧС, тогда как в прошлом году был зарегистрирован 91 случай заражения.
Согласно данным главы ведомства, с момента фиксации первой вспышки АЧС на территории Украины убытки отрасли свиноводства от распространения вируса составили около 200 миллионов гривень. Если существующая тенденция к распространению АЧС сохранится, Украина к 2020 году потеряет более 1,2 миллиона свиней, или 4 миллиарда гривень, а непрямые расходы вырастут на 5−7,5 миллиарда гривень.