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17:23 (мск), источник: РБК - Украина

В Киевской области налоговику 2 млн гривен подарила его мать, — расследование

Начальник Полесского отделения Вышгородской объединенной государственной налоговой инспекции Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) в Киевской области Сергей Обушевский получил в подарок 2 млн гривен. Об этом сообщает «Радио Свобода» в расследовании.

Источник: Reuters

«Сергей Обушевский получил от своей матери подарок в денежной форме в размере 2024088 гривен. Такая информация содержится в Едином госреестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления», — говорится в сообщении.

Согласно информации издания, сразу после этого налоговик внес запись в реестра про приобретение квартиры площадью 122 квадратных метра за 1712100 гривен в городе Бровары у гражданки Юлии Черкашиной. Так, электронные декларации Сергея Обушевского 2015 и 2016 годов гласят, что размеры наличных средств у семьи сотрудника ГФС достигали 30 и 25 тысяч долларов соответственно.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники СБУ совместно с прокуратурой и внутренней службой безопасности фискальной службы задержали на взятке начальника одного из отделений ГФС в Херсонской области.

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