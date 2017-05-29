В Киевской области налоговику 2 млн гривен подарила его мать, — расследование

«Сергей Обушевский получил от своей матери подарок в денежной форме в размере 2024088 гривен. Такая информация содержится в Едином госреестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления», — говорится в сообщении.

Согласно информации издания, сразу после этого налоговик внес запись в реестра про приобретение квартиры площадью 122 квадратных метра за 1712100 гривен в городе Бровары у гражданки Юлии Черкашиной. Так, электронные декларации Сергея Обушевского 2015 и 2016 годов гласят, что размеры наличных средств у семьи сотрудника ГФС достигали 30 и 25 тысяч долларов соответственно.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники СБУ совместно с прокуратурой и внутренней службой безопасности фискальной службы задержали на взятке начальника одного из отделений ГФС в Херсонской области.