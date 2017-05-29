СБУ обвинила «Яндекс. Украина» в передаче персональных данных спецслужбам РФ
Ранее сегодня силовики пришли в офисы «Яндекс. Украина» в связи с делом о госизмене.
Ранее сегодня силовики пришли в офисы «Яндекс. Украина» в связи с делом о госизмене.
Москва. 29 мая. INTERFAX.RU — Служба безопасности Украины объяснила причину обысков в офисах компании «Яндекс. Украина» в Киеве и Одессе. По версии правоохранительных органов, «менеджмент компании незаконно собирал, копил и передавал в РФ персональные данные украинских граждан, в частности, личные данные, род занятий, образ жизни, жилища, жительства, работы, досуга, источники и размеры доходов, номера телефонов, электронных адресов и аккаунтов в социальных сетях».
Как говорится в сообщении, оперативники СБУ выяснили, что среди граждан, информация о которых передавалась в РФ, есть сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и работники органов власти.
«Информация передавалась специальным службам РФ для планирования, организации и проведения разведывательных, диверсионных,
По данным СБУ, ее сотрудники обнаружили во время обысков серверное оборудование и документацию, которые будут направлены на экспертизу, чтобы проверить факты сбора, накопления и передачи российской стороне персональных данных граждан Украины. Эксперты также проанализируют перенаправление трафика украинских пользователей на российские серверы, а также проверят координацию противоправной деятельности с территории РФ.
Как сообщалось ранее, сотрудники СБУ пришли сегодня с обыски в офисы «Яндекс. Украина» в Киеве и Одессе.
Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко указом от 15 мая ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Эти санкции коснулись социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также компаний «Мэйл.ру», «Яндекс» и их сервисов. Доступ ко всем сервисам «Яндекса» и Mail.Ru был запрещен на Украине на три года.