СБУ обвинила «Яндекс. Украина» в передаче персональных данных спецслужбам РФ

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Москва. 29 мая. INTERFAX.RU — Служба безопасности Украины объяснила причину обысков в офисах компании «Яндекс. Украина» в Киеве и Одессе. По версии правоохранительных органов, «менеджмент компании незаконно собирал, копил и передавал в РФ персональные данные украинских граждан, в частности, личные данные, род занятий, образ жизни, жилища, жительства, работы, досуга, источники и размеры доходов, номера телефонов, электронных адресов и аккаунтов в социальных сетях». Как говорится в сообщении, оперативники СБУ выяснили, что среди граждан, информация о которых передавалась в РФ, есть сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и работники органов власти.

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«Информация передавалась специальным службам РФ для планирования, организации и проведения разведывательных, диверсионных, информационно-подрывных операций в нашей стране в ущерб суверенитету Украины, территориальной целостности и неприкосновенности», — говорится в сообщении. По данным СБУ, ее сотрудники обнаружили во время обысков серверное оборудование и документацию, которые будут направлены на экспертизу, чтобы проверить факты сбора, накопления и передачи российской стороне персональных данных граждан Украины. Эксперты также проанализируют перенаправление трафика украинских пользователей на российские серверы, а также проверят координацию противоправной деятельности с территории РФ. Как сообщалось ранее, сотрудники СБУ пришли сегодня с обыски в офисы «Яндекс. Украина» в Киеве и Одессе.

Сообщалось, что следственные действия проводятся в рамках дела о государственной измене.