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17:55 (мск), источник: Интерфакс

СБУ обвинила «Яндекс. Украина» в передаче персональных данных спецслужбам РФ

Ранее сегодня силовики пришли в офисы «Яндекс. Украина» в связи с делом о госизмене.

Источник: Reuters

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU — Служба безопасности Украины объяснила причину обысков в офисах компании «Яндекс. Украина» в Киеве и Одессе. По версии правоохранительных органов, «менеджмент компании незаконно собирал, копил и передавал в РФ персональные данные украинских граждан, в частности, личные данные, род занятий, образ жизни, жилища, жительства, работы, досуга, источники и размеры доходов, номера телефонов, электронных адресов и аккаунтов в социальных сетях».

Как говорится в сообщении, оперативники СБУ выяснили, что среди граждан, информация о которых передавалась в РФ, есть сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и работники органов власти.

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«Информация передавалась специальным службам РФ для планирования, организации и проведения разведывательных, диверсионных, информационно-подрывных операций в нашей стране в ущерб суверенитету Украины, территориальной целостности и неприкосновенности», — говорится в сообщении.

По данным СБУ, ее сотрудники обнаружили во время обысков серверное оборудование и документацию, которые будут направлены на экспертизу, чтобы проверить факты сбора, накопления и передачи российской стороне персональных данных граждан Украины. Эксперты также проанализируют перенаправление трафика украинских пользователей на российские серверы, а также проверят координацию противоправной деятельности с территории РФ.

Как сообщалось ранее, сотрудники СБУ пришли сегодня с обыски в офисы «Яндекс. Украина» в Киеве и Одессе.

Сообщалось, что следственные действия проводятся в рамках дела о государственной измене.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко указом от 15 мая ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Эти санкции коснулись социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также компаний «Мэйл.ру», «Яндекс» и их сервисов. Доступ ко всем сервисам «Яндекса» и Mail.Ru был запрещен на Украине на три года.

Комментарии
6
А Б
С одной стороны, указ Порошенко «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» есть ни что иное, как ограничение демократических прав и свобод человека, с другой - власти Украины имеют полное право решать, что им нужно сохранить на своей территории, а что запретить.
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Ruslan S
Вот она, политика двойных стандартов. А что ж ты тогда лезешь учить "демократии" российские власти? Почему лезешь в наши внутренние дела? P.S. Я уже молчу, что ты, АБ, оправдываешь преступления незаконной украинской власти.
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Елена Захарова
Уж позвольте тогда и российским властям это решать на своей территории. Ваши двойные стандарты уже оскомину набили.
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