«Нордавиа» с 1 июня открывает авиарейсы между Калининградом и Архангельском

Рейсы будут осуществляться еженедельно по четвергам. На самолётах Boeing 737−500. Из Храброво воздушные суда будут вылетать в 20:45. Предполагаемое время полёта на север — 2 часа 40 минут. Из Архангельска самолёты будут вылетать в 18:15, а прилетать в Калининград в 19:55 по местному времени.

Ранее сообщалось, что «Саратовские авиалинии» отменили на летний период рейсы между Калининградом и Санкт-Петербургом. Отменили и рейсы из Храброво в Калугу.