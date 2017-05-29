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18:01 (мск), источник: Клопс.ru

«Нордавиа» с 1 июня открывает авиарейсы между Калининградом и Архангельском

Авиакомпания «Нордавиа» с 1 июня открывает прямые рейсы между Калининградом и Архангельском. Об этом сообщили в пресс-службе калининградского аэропорта.

Источник: Клопс.ru

Рейсы будут осуществляться еженедельно по четвергам. На самолётах Boeing 737−500. Из Храброво воздушные суда будут вылетать в 20:45. Предполагаемое время полёта на север — 2 часа 40 минут. Из Архангельска самолёты будут вылетать в 18:15, а прилетать в Калининград в 19:55 по местному времени.

Ранее сообщалось, что «Саратовские авиалинии» отменили на летний период рейсы между Калининградом и Санкт-Петербургом. Отменили и рейсы из Храброво в Калугу.

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