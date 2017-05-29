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22:40 (мск), источник: Ictv.ua

Как вернуть деньги за неиспользованные газ и электроэнергию — инструкция

Украинцы, которые оформили субсидию и пользуются индивидуальным отоплением, получат компенсацию от государства, если сэкономили газ либо электроэнергию.

Источник: AP 2017

По данным Министерства социальной политики Украины, до 1 сентября экономным украинцам монетизируют до 700 гривен неиспользованных на обогрев частных домов субсидий. На это предусмотрено использовать из бюджета страны 1,5−1,8 миллиардов гривен.

Стоит отметить, что неиспользованная субсидия на газ и электроэнергию, которые используются для бытовых нужд, остается на счетах субсидиантов.

Сэкономленные 100 кубов газа или 150 киловатт электроэнергии, которые используются для отопления дома, будут выплачены энергосберегающим семьям наличными.

Все, что превышает стоимость 100 кубов газа или 150 киловатт электроэнергии, которые идут на электроотопление, и неиспользованные субсидии на холодную и горячую воду вернут в Государственный бюджет.

До 1 июня региональные энергокомпании должны сформировать списки граждан, которые имеют право на компенсацию, и предоставить их в районные Управления труда и социальной защиты населения. Соответствующие сообщения будут направлены потребителям через Укрпочту.

Чтобы получить денежную компенсацию, после получения сообщения, с 1 июля до 31 августа необходимо будет написать заявление в районном управлении социальной защиты населения и предоставить данные о счете, на который можно перечислить средства. Счет может быть оформлен в любом банке по месту жительства, кроме ВТБ банка, Сбербанка России и Проминвестбанка.

В течение месяца компенсация за неиспользованную субсидию будет зачислена на указанный счет.

Также получить деньги можно будет в отделениях Укрпочты.

Если семья считает, что имеет право на компенсацию, но соответствующее сообщение не было ей направлено, необходимо обратиться в обслуживающую энергокомпанию и попросить о пересчете. Для этого нужно предоставить квитанции об оплате с данными о том, какое количество газа или электроэнергии использовано в отопительный сезон.

Стоит отметить, что в прошлом году сумма неиспользованных субсидий составила 14 миллиардов гривен.

Ранее Факты ICTV сообщали, тем, у кого накопились долги за коммунальные услуги, желательно выплачивать их небольшими частями или же воспользоваться рассрочкой.

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