Как вернуть деньги за неиспользованные газ и электроэнергию — инструкция
Украинцы, которые оформили субсидию и пользуются индивидуальным отоплением, получат компенсацию от государства, если сэкономили газ либо электроэнергию.
Украинцы, которые оформили субсидию и пользуются индивидуальным отоплением, получат компенсацию от государства, если сэкономили газ либо электроэнергию.
По данным Министерства социальной политики Украины, до 1 сентября экономным украинцам монетизируют до 700 гривен неиспользованных на обогрев частных домов субсидий. На это предусмотрено использовать из бюджета страны 1,5−1,8 миллиардов гривен.
Стоит отметить, что неиспользованная субсидия на газ и электроэнергию, которые используются для бытовых нужд, остается на счетах субсидиантов.
Все, что превышает стоимость 100 кубов газа или 150 киловатт электроэнергии, которые идут на электроотопление, и неиспользованные субсидии на холодную и горячую воду вернут в Государственный бюджет.
До 1 июня региональные энергокомпании должны сформировать списки граждан, которые имеют право на компенсацию, и предоставить их в районные Управления труда и социальной защиты населения. Соответствующие сообщения будут направлены потребителям через Укрпочту.
Чтобы получить денежную компенсацию, после получения сообщения, с 1 июля до 31 августа необходимо будет написать заявление в районном управлении социальной защиты населения и предоставить данные о счете, на который можно перечислить средства. Счет может быть оформлен в любом банке по месту жительства, кроме ВТБ банка, Сбербанка России и Проминвестбанка.
В течение месяца компенсация за неиспользованную субсидию будет зачислена на указанный счет.
Также получить деньги можно будет в отделениях Укрпочты.
Если семья считает, что имеет право на компенсацию, но соответствующее сообщение не было ей направлено, необходимо обратиться в обслуживающую энергокомпанию и попросить о пересчете. Для этого нужно предоставить квитанции об оплате с данными о том, какое количество газа или электроэнергии использовано в отопительный сезон.
Стоит отметить, что в прошлом году сумма неиспользованных субсидий составила 14 миллиардов гривен.
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