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18:28 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Госдуме обсудили строительство челябинского метро

В Госдуме обсудили строительство челябинского метро. Депутат от «Справедливой России» Валерий Гартунг выступил с докладом и заявил о необходимости возобновить федеральное финансирование строительства подземки в регионах, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Парламентарий резонно заметил, что сегодня финансовые возможности есть только у Москвы и Санкт-Петербурга. Гартунг подчеркнул: в предыдущих созывах Думы работала межфракционная комиссия, которая поддерживала финансирование строительства метро и выходила с инициативами, чтобы вносить поправки в бюджет.

«Призываю коллег, которые представляют регионы, в которых есть проблемы со строительством метро, возобновить такую практику, — говорит Валерий Гартунг. — Учитывая, что у нас в ближайшее время будут рассматриваться поправки в федеральный бюджет, может быть, нам и обратиться к правительству с просьбой все-таки рассмотреть вопрос по дополнительному финансированию строительства метро».

По данным Гартунга, в Челябинске только на поддержание уже построенных станций в год нужно 300 миллионов рублей из городской казны.

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