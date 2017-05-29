В Госдуме обсудили строительство челябинского метро

Парламентарий резонно заметил, что сегодня финансовые возможности есть только у Москвы и Санкт-Петербурга. Гартунг подчеркнул: в предыдущих созывах Думы работала межфракционная комиссия, которая поддерживала финансирование строительства метро и выходила с инициативами, чтобы вносить поправки в бюджет.

«Призываю коллег, которые представляют регионы, в которых есть проблемы со строительством метро, возобновить такую практику, — говорит Валерий Гартунг. — Учитывая, что у нас в ближайшее время будут рассматриваться поправки в федеральный бюджет, может быть, нам и обратиться к правительству с просьбой все-таки рассмотреть вопрос по дополнительному финансированию строительства метро».

По данным Гартунга, в Челябинске только на поддержание уже построенных станций в год нужно 300 миллионов рублей из городской казны.