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18:53 (мск), источник: БЕЛТА

Уровень малообеспеченности в январе-марте составил 4,3% — Белстат

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси, по данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в январе-марте текущего года уровень малообеспеченности (удельный вес населения с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения — национальной черты малообеспеченности) составил 4,3%.

Источник: AP 2017

Такая информация размещена на сайте Национального статистического комитета, сообщает БЕЛТА.

Этот показатель в четвертом квартале 2016 года был 4,4%.

Среди регионов республики наименьший уровень малообеспеченности в январе-марте 2017 года отмечен в Минске (1,4%), наибольший — в Брестской и Гомельской областях (5,9%). Этот показатель в Гродненской области составил в первом квартале нынешнего года 3,4%, в Минской области — 4,3%, в Витебской области — 5%, в Могилевской области — 5,3%.

В целом по республике среди домашних хозяйств с детьми в возрасте до 18 лет уровень малообеспеченности в январе-марте равнялся 8,8%, среди домашних хозяйства без детей — 2,1%, в том числе домашних хозяйств, состоящих из 1 человек, — 1,8%.

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