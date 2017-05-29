Уровень малообеспеченности в январе-марте составил 4,3% — Белстат
29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси, по данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в
29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси, по данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в
Такая информация размещена на сайте Национального статистического комитета, сообщает БЕЛТА.
Этот показатель в четвертом квартале 2016 года был 4,4%.
Среди регионов республики наименьший уровень малообеспеченности в
В целом по республике среди домашних хозяйств с детьми в возрасте до 18 лет уровень малообеспеченности в