Уровень малообеспеченности в январе-марте составил 4,3% — Белстат

Такая информация размещена на сайте Национального статистического комитета, сообщает БЕЛТА.

Этот показатель в четвертом квартале 2016 года был 4,4%.

Среди регионов республики наименьший уровень малообеспеченности в январе-марте 2017 года отмечен в Минске (1,4%), наибольший — в Брестской и Гомельской областях (5,9%). Этот показатель в Гродненской области составил в первом квартале нынешнего года 3,4%, в Минской области — 4,3%, в Витебской области — 5%, в Могилевской области — 5,3%.