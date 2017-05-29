Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Макрон рассказал о своем отношении к Путину и России
Новым эталоном в пластической хирургии стала Иванка Трамп
Как будут изымать единственное жилье должников?
Мама превращает еду для дочки в произведения искусства
СМИ: Миранда Керр вышла замуж
Сдали бы вы ЕГЭ по географии?Даже если вам в этом году не придется дрожать на экзаменах, поддержите своих друзей или родных — пройдите тест сами!
От Бузовой до Киркорова: все звезды на премии канала RU.TV 2017
Киану Ривза заметили на съемках в Петербурге
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
Эксперт объяснил, почему ЕС отказался от российского газопровода
СМИ: Ту-160 залпом может снести десяток штатов США
СМИ: Миранда Керр вышла замуж
Какие юбки вошли в моду этим летом
СМИ: телеведущий Богданов поразил Канны лицом после пластики
2000 бойцов спецназа ФСБ переброшены в Крым – СМИ
Для автовладельцев подготовили пересчет стоимости ОСАГО
Mega Track — большая мечта маленькой фирмы
Фоторепортажи
8«Суперлюди» Японии
12Воспоминания Набережной Круазет
9Теракт в Манчестере
15Happy Birthday, Mr. President
18:36 (мск)

Презентация Mail.ru Group на вечеринке у Digital Panda в Узбекистане

Маркетинговое агентство «Digital Panda» десятого мая организовало вечеринку на летней площадке «Cinzzano Terazza». Главным гостем была российская компания «Mail.ru Group», которая презентовала представителям крупных компаний Узбекистана рекламные возможности своих ресурсов.

«Digital Panda» занимается продвижением брендов в интернет — пространстве и предоставляет своим клиентам эксклюзивный доступ к рекламным площадкам mail.ru и ok.ru.

Задолго до самого мероприятия, гости получили пригласительные со словами «Больше чем просто вечеринка». Обещание было выполнено, так как гости не только развлекались, но и ознакомились с актуальной статистикой в сфере digital-рекламы.

Директор «Digital Panda» — Рушана Максумова открыла деловую часть вечера, выступив со словами, что главной целью мероприятия было подарить приятный вечер партнёрам и клиентам, собрать их всех вместе, пообщаться и поделиться своими идеями. Ведь все знакомы друг с другом, но редко встречаются в одном месте.

Представители компании Mail.ru Group — руководитель группы по работе с зарубежными партнерами Mail.ru Group — Екатерина Ерошенко и руководитель отдела по работе с клиентами Mail.ru Group — Александр Конев, провели презентацию возможностей площадок mail.ru и ok.ru.

Очень позитивным было выступление председателя правления ассоциации «Национальный маркетинговый центр» — Диера Мирзаахмедова. В своей речи он отметил, что это только начало глобального процесса и в его основе стоят хорошие люди и компании, а также выразил свою признательность.

Завершил деловую часть вечера основатель «Digital Panda» — Сардор Джураев, рассказав цель сегодняшнего мероприятия — пригласить людей из маркетинговой, диджитал и IT-индустрии, рассказать им о возможностях компании «Mail.ru Group», показать, что мы открыты для всех, представляя не только интересы нашей компании, но и возможности ресурсов «Mail.ru Group». Я очень рад тому, что «Mail.ru Group» видит перспективу в рынке Узбекистана и отправляет своих официальных представителей для проведения мастер-классов и конференций в нашей стране.

Александр Конев — руководитель отдела по работе с клиентами.

В Узбекистане я уже в третий раз и каждый раз посещаю эту страну с огромным удовольствием. Тут всегда встречают с теплом и по-семейному, приятно общаться и помогать людям, которые видят будущее в интернет-технологиях и стараются развивать их.

Для россиян такой формат мероприятия непривычен. Собрать гостей и пообщаться в неформальной обстановке- это возможность обсудить не только прямые вопросы по бизнесу, но и поговорить на темы, которые косвенно мешают нашей работе на узбекском рынке.

Екатерина Ерошенко — руководитель группы по работе с зарубежными партнерами.

Мы всегда стараемся поддерживать наших партнеров и, совместными усилиями, решать даже самые сложные задачи бизнеса. Насколько я знаю, мероприятие подобного масштаба в Узбекистане проходит впервые. Именно поэтому, мы с коллегами прилетели рассказать о планах «Mail.ru Group», обсудить перспективы и, конечно же поддержать нашего эксклюзивного партнера по продажам медийной рекламы в 2017 году, маркетинговое агентство «Digital Panda».

Я отдаю должное «Digital Panda» в организации мероприятия и не могу не отметить то, как все продумано до мелочей. Рассчитываю, что наше сотрудничество с «Digital Panda» будет очень продуктивным и долгосрочным.

На правах рекламы

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Число жертв урагана в Москве возросло до одиннадцати
Путин и Макрон завершили длившиеся почти три часа переговоры
Осужденный за госизмену ученый попросил у Путина помилования
СБУ обвинила «Яндекс.Украина» в передаче данных спецслужбам РФ
МИД РФ рекомендовал дважды подумать перед поездкой в Черногорию
Москалькова призвала освободить тяжело больных заключенных
Последствия урагана в Москве: фото и видео
Спорт
Манчини встряхнет «Зенит» Экс-тренер "Интера" и "Манчестер Сити" Роберто Манчини прилетел в Россию на переговоры с "Зенитом" и с большой долей вероятности возглавит петербургский клуб
Авто
Помятые машины и перекрытые дороги: последствия урагана в Москве В связи с резким ухудшением погоды в столичном регион автомобилистов просят соблюдать меры безопасности и внимательно относиться к выбору места парковки
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
От Бузовой до Киркорова: все звезды на премии канала RU.TV 2017 В ночь с 27 на 28 мая в Москве прошла ежегодная премия телеканала RU.TV с участием главных российских знаменитостей
Недвижимость
Изобретения, которые помогают экономить воду в ванной
Москвичи активно продают жилье в идущих под снос домах
Россияне скупают недорогую недвижимость в Европе
Петербург проведет реновацию по примеру Москвы
Леди
Какие юбки в моде этим летом Мы выбрали 8 самых актуальных моделей сезона. Заглядываем в шкафы и перетряхиваем гардероб!
Дети
Орбакайте рассказала, почему внуки не называют Пугачеву бабушкой Как рассказала Кристина Орбакайте, все ее дети зовут знаменитую певицу только Аллой или Аллочкой.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь