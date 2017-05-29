Презентация Mail.ru Group на вечеринке у Digital Panda в Узбекистане

«Digital Panda» занимается продвижением брендов в интернет — пространстве и предоставляет своим клиентам эксклюзивный доступ к рекламным площадкам mail.ru и ok.ru.

Задолго до самого мероприятия, гости получили пригласительные со словами «Больше чем просто вечеринка». Обещание было выполнено, так как гости не только развлекались, но и ознакомились с актуальной статистикой в сфере digital-рекламы.

Директор «Digital Panda» — Рушана Максумова открыла деловую часть вечера, выступив со словами, что главной целью мероприятия было подарить приятный вечер партнёрам и клиентам, собрать их всех вместе, пообщаться и поделиться своими идеями. Ведь все знакомы друг с другом, но редко встречаются в одном месте.

Представители компании Mail.ru Group — руководитель группы по работе с зарубежными партнерами Mail.ru Group — Екатерина Ерошенко и руководитель отдела по работе с клиентами Mail.ru Group — Александр Конев, провели презентацию возможностей площадок mail.ru и ok.ru.

Очень позитивным было выступление председателя правления ассоциации «Национальный маркетинговый центр» — Диера Мирзаахмедова. В своей речи он отметил, что это только начало глобального процесса и в его основе стоят хорошие люди и компании, а также выразил свою признательность.

Завершил деловую часть вечера основатель «Digital Panda» — Сардор Джураев, рассказав цель сегодняшнего мероприятия — пригласить людей из маркетинговой, диджитал и IT-индустрии, рассказать им о возможностях компании «Mail.ru Group», показать, что мы открыты для всех, представляя не только интересы нашей компании, но и возможности ресурсов «Mail.ru Group». Я очень рад тому, что «Mail.ru Group» видит перспективу в рынке Узбекистана и отправляет своих официальных представителей для проведения мастер-классов и конференций в нашей стране.

Александр Конев — руководитель отдела по работе с клиентами.

В Узбекистане я уже в третий раз и каждый раз посещаю эту страну с огромным удовольствием. Тут всегда встречают с теплом и по-семейному, приятно общаться и помогать людям, которые видят будущее в интернет-технологиях и стараются развивать их.

Для россиян такой формат мероприятия непривычен. Собрать гостей и пообщаться в неформальной обстановке- это возможность обсудить не только прямые вопросы по бизнесу, но и поговорить на темы, которые косвенно мешают нашей работе на узбекском рынке.

Екатерина Ерошенко — руководитель группы по работе с зарубежными партнерами.

Мы всегда стараемся поддерживать наших партнеров и, совместными усилиями, решать даже самые сложные задачи бизнеса. Насколько я знаю, мероприятие подобного масштаба в Узбекистане проходит впервые. Именно поэтому, мы с коллегами прилетели рассказать о планах «Mail.ru Group», обсудить перспективы и, конечно же поддержать нашего эксклюзивного партнера по продажам медийной рекламы в 2017 году, маркетинговое агентство «Digital Panda».

Я отдаю должное «Digital Panda» в организации мероприятия и не могу не отметить то, как все продумано до мелочей. Рассчитываю, что наше сотрудничество с «Digital Panda» будет очень продуктивным и долгосрочным.