В Казахстане наблюдается снижение цен на жильё — СМИ

В мае в Астане средняя цена предложений составляла 321 100 тенге за квадратный метр. Это всего на 3,5% ниже, чем в январе. Впрочем, в этом месяце снижение стоимости жилплощади превысило средний уровень по стране (-1,1% по РК) более чем в два раза. По сравнению с апрелем квадратный метр стал дешевле на 2,5%, или примерно на восемь тысяч тенге.

Если говорить о годовой динамике, то она даже не достигла 10%. За 12 месяцев по сравнению с аналогичным периодом 2016 года индекс цен просел на 9%.

Несмотря на то, что антирекорды здесь обновлялись регулярно, и южная столица заняла третье место в рейтинге городов с самым подешевевшим с начала года жильём, произошедшее за последние месяцы нельзя назвать обвалом. По сравнению с январём в Алматы индекс потерял всего 5,4%.

Что касается последнего месяца, то рыночный показатель опустился всего на 1% и сейчас составляет 339 600 тенге за квадрат. В целом такая динамика является средней по РК.

За год снижение индекса в Алматы составило 11%.

В среднем с начала года в крупных населённых пунктах страны жильё подешевело на 4%. Лидером в этом смысле стал Актау (-6,9% к январю). Сейчас стоимость единицы площади здесь составляет 232 100 тенге. На втором месте Шымкент со снижением в 6,1%. Квадрат оценивается в 204 тысячи тенге. Замыкает тройку, как сообщалось выше, Алматы, где индекс потерял 5,4%.

Относительно динамики в мае изменения цен в регионах незначительны. Минимальные — от 0,3 до 0,9% — в этом месяце отмечены в семи городах: Шымкенте, Караганде, Костанае, Актау, Петропавловске, Павлодаре, Семее. Последний, кстати, стал единственным населённым пунктом, где случился прирост стоимости. Правда, почти неощутимый (+0,3%).

Наиболее заметная коррекция произошла в Таразе, где за месяц средние цены предложений потеряли порядка 3,4% своей стоимости (со 157,8 до 152,6 тысяч тенге за 1м2).

Если сравнить актуальные цены с индексами в мае 2015 года, то можно отметить, что в Астане существовавший ещё недавно более чем 20%-ный разрыв сократился до 0,1−0,2%.

В Алматы индекс в конце мая 2017 года оказался всего на 3,7% выше, чем за аналогичный период 2015-го.