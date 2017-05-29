Прокуратура проверяет авиакомпанию «ВИМ-Авиа» из-за задержек рейсов

Ранее транспортная прокуратура уже выявляла нарушения лицензионного законодательства при перевозках пассажиров в деятельности «ВИМ-Авиа». В связи с этим «ВИМ-Авиа» неоднократно привлекалась к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.1.2. КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии) с назначением наказания в виде штрафа.

Как сообщал ранее ТАСС, задержка большинства чартерных рейсов «ВИМ-Авиа» возникла из-за проведения планового технического обслуживания воздушных судов. Всем пассажирам, рейсы которых были задержаны, будут предоставлены напитки, питание и размещение в гостинице.