Прокуратура проверяет авиакомпанию «ВИМ-Авиа» из-за задержек рейсов
Как сообщал ранее ТАСС, задержка большинства чартерных рейсов «ВИМ-Авиа» возникла
Как сообщал ранее ТАСС, задержка большинства чартерных рейсов «ВИМ-Авиа» возникла
КАЗАНЬ, 29 мая. /ТАСС/. Транспортная прокуратура Татарстана начала проверку авиакомпании «ВИМ-Авиа»
«Предварительной причиной задержек авиарейсов
Ранее транспортная прокуратура уже выявляла нарушения лицензионного законодательства при перевозках пассажиров в деятельности «ВИМ-Авиа». В связи с этим «ВИМ-Авиа» неоднократно привлекалась к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.1.2. КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии) с назначением наказания в виде штрафа.
Как сообщал ранее ТАСС, задержка большинства чартерных рейсов «ВИМ-Авиа» возникла
Авиакомпания «ВИМ-Авиа» сообщила, что большинство ее чартерных рейсов задержали на прибытие и вылет из аэропорта «Домодедово». На пять часов задержался вылет рейса из Даламана, на час — из Гуанчжоу, на два часа — из Благовещенска, на два с половиной часа — из Салоников, на четыре часа — из Сочи, на шесть часов — из Махачкалы, на четыре часа — из Симферополя, на восемь часов — из Ларнаки, еще один рейс из Ларнаки — на 11 часов. Из Краснодара рейс задержан более чем на пять часов, из