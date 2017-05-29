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20:19 (мск), источник: ТАСС

Прокуратура проверяет авиакомпанию «ВИМ-Авиа» из-за задержек рейсов

Как сообщал ранее ТАСС, задержка большинства чартерных рейсов «ВИМ-Авиа» возникла из-за проведения планового технического обслуживания воздушных судов.

Источник: РИА "Новости"

КАЗАНЬ, 29 мая. /ТАСС/. Транспортная прокуратура Татарстана начала проверку авиакомпании «ВИМ-Авиа» из-за задержки ее плановых рейсов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Предварительной причиной задержек авиарейсов 28—29 мая «явился перенос в одностороннем порядке сроков ремонта воздушных судов и, как следствие, недостаточность парка воздушных судов для осуществления всего объема перевозок», — говорится в сообщении.

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Ранее транспортная прокуратура уже выявляла нарушения лицензионного законодательства при перевозках пассажиров в деятельности «ВИМ-Авиа». В связи с этим «ВИМ-Авиа» неоднократно привлекалась к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.1.2. КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии) с назначением наказания в виде штрафа.

Как сообщал ранее ТАСС, задержка большинства чартерных рейсов «ВИМ-Авиа» возникла из-за проведения планового технического обслуживания воздушных судов. Всем пассажирам, рейсы которых были задержаны, будут предоставлены напитки, питание и размещение в гостинице.

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» сообщила, что большинство ее чартерных рейсов задержали на прибытие и вылет из аэропорта «Домодедово». На пять часов задержался вылет рейса из Даламана, на час — из Гуанчжоу, на два часа — из Благовещенска, на два с половиной часа — из Салоников, на четыре часа — из Сочи, на шесть часов — из Махачкалы, на четыре часа — из Симферополя, на восемь часов — из Ларнаки, еще один рейс из Ларнаки — на 11 часов. Из Краснодара рейс задержан более чем на пять часов, из Санкт-Петербурга — более чем на два часа, из Еревана — более чем на три часа.

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