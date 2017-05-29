«Киевский мотоциклетный завод» представил боевой «Днепр-16М»
В Киеве представлена разработка военной модели под названием «Днепр-16М». Новинка получила боковой прицеп с высокой проходимостью.
В Киеве представлена разработка военной модели под названием «Днепр-16М». Новинка получила боковой прицеп с высокой проходимостью.
По информации украинского
Воздушный агрегат охлаждения имеет объем 649 кубиков и тандем с четырехступенчатой трансмиссией. Если сравнивать новинку с предшественником Днепр-11М, то основным отличием, пожалуй, можно считать то, что в новой модели мотоцикла присутствует привод на колесо коляски.
Такое решение позволяет новинке преодолевать бездорожье любой сложности. Кроме того, инженеры мотоциклетного завода дополнительно создали модель «Днепр-16М», который включает в себя встроенный миномет и специальный багажный отсек для мин.