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20:44 (мск), источник: УНИАН

«Киевский мотоциклетный завод» представил боевой «Днепр-16М»

В Киеве представлена разработка военной модели под названием «Днепр-16М». Новинка получила боковой прицеп с высокой проходимостью.

По информации украинского интернет-издания military-informant, новый мотоцикл обзавелся оппозитным четырехтактным двигателем с двумя цилиндрами, как пишет «УкрАвтоПортал».

Воздушный агрегат охлаждения имеет объем 649 кубиков и тандем с четырехступенчатой трансмиссией. Если сравнивать новинку с предшественником Днепр-11М, то основным отличием, пожалуй, можно считать то, что в новой модели мотоцикла присутствует привод на колесо коляски.

Такое решение позволяет новинке преодолевать бездорожье любой сложности. Кроме того, инженеры мотоциклетного завода дополнительно создали модель «Днепр-16М», который включает в себя встроенный миномет и специальный багажный отсек для мин.

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